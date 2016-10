Rio Negro bate Fast por 1 a 0 e garante passagem à semifinal do Campeonato Amazonense

De candidato ao rebaixamento à classificado para a semifinal do Campeonato Amazonense 2016. Dono de uma caminhada heroica, o Rio Negro bateu o Fast por 1 a 0 na tarde do último sábado (15) e garantiu seu lugar na segunda fase do Barezão. O atacante Branco marcou o gol da vitória alvinegra em partida válida pela 14ª rodada do Estadual, disputada no estádio Roberto Simonsen – Sesi.

O resultado garantiu o quarto lugar ao time da praça da Saudade, que agora terá de encarar o líder da primeira fase, Fast, na semifinal da competição. De acordo com o regulamento, o Rolo Compressor, por ter feito a melhor campanha, joga pelo empate (no tempo normal e na prorrogação) para avançar à final. A partida será disputada na quarta-feira (19), às 18h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

O jogo

Com o primeiro lugar garantido e com a cabeça na semifinal, o técnico João Carlos Cavalo mandou o Fast à campo com uma formação completamente reserva. Já o Rio Negro, que precisava apenas empatar para avançar à segunda fase, foi com o que tinha de melhor.

Sem se arriscar, as duas equipes fizeram um primeiro tempo morno, sem grandes chances de gol. Com um resultado que satisfazia ambos os lados, a motivação dos jogadores em campo era visivelmente menor do que em rodadas anteriores.

O primeiro lance de perigo só saiu 27 minutos. Com mais posse de bola, mas pouca agressividade, o Fast chegou em linda jogada individual de Werley, que driblou três na entrada da área e rolou para Felipe. O camisa 7 tricolor chutou forte, de direita, e obrigou Pablo a fazer linda defesa.

Mais tímido em campo, o Rio Negro só chegou aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio feita por Rodrigo Ítalo da esquerda e bate-rebate dentro da área do Fast, Alan Bahia cabeceou para a entrada da pequena área e Branco chutou forte, em cima de Guanair.

O jogo melhorou no segundo tempo, quando tanto Aderbal Lana quanto João Carlos Cavalo mexeram em suas equipes. O Galo, porém, foi superior. Com mais volume de jogo e agressividade, conseguiu marcar o único gol da partida aos 19 minutos. Em boa descida pela esquerda, Paulo César achou belo passe para Branco. Dentro da área, o camisa 11 soltou o pé e estufou a rede tricolor.