Rio Negra enfrenta São Raimundo na Colina

Logo na abertura do Campeonato Amazonense, um dos mais tradicionais clássicos do futebol local. Rio Negro e São Raimundo jogam neste sábado (18), às 16h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da capital. Para testar os jogadores e o esquema tático, as equipes realizaram alguns jogos-treinos na reta final de pré-temporada para a estreia no Estadual.

Depois de perder Aderbal Lana para o Nacional, o Rio Negro conseguiu repatriar o treinador, que aposta no projeto do diretor de futebol, o vereador William Abreu. A exemplo do ano passado, quando contratou o atacante Abuda, ex-Corinthians, e o volante Alan Bahia, ex-Atlético-PR, a diretoria aposta na experiência de Wagner Diniz, lateral-direito com passagens por Vasco, São Paulo e Santos. Além disso, também foram contratados: o goleiro Jairo, o centroavante Tiago Vercosa e o volante Delciney. No elenco, o experiente comandante ainda conta com o meia Rodrigo Ítalo, um dos poucos remanescentes do elenco do ano passado.

Segundo Lana, a primeira partida sempre é difícil por se tratar de uma estreia no campeonato. Para ele, os comentários sobre o adversário não têm relevância, pois tudo pode acontecer em campo.

“É um jogo que fica uma expectativa, porque começam a falar muito sobre o São Raimundo de montar uma seleção de uma cidade do interior, às vezes vem desacreditada e não é isso no futebol. É preciso ter respeito pelo adversário e fazer o melhor possível para que possamos iniciar bem o campeonato”, disse o treinador.

Novo Tufão

Com uma base da equipe sub-19 de Fonte Boa, que participou da Copa dos Rios, o São Raimundo mesclou jogadores sem qualquer experiência em competições oficiais com outros com passagem por clubes locais, como o atacante Elson Bala, o zagueiro Greg e conta com atletas de outros estados, como Marquinhos, ex-São Francisco (PA), Rodolfo, ex-Cametá (PA) e Carioca, ex-Portuguesa (RJ).

Na véspera do centenário do clube e com um elenco de jogadores jovens do interior do Amazonas, o treinador Lúcio Braga disse que o Tufão da Colina irá surpreender na estreia do Estadual.

“Nós esperamos uma boa partida e estamos treinando para isso, por isso estamos focados para conseguirmos nosso objetivo. Nossa expectativa é fazer um bom jogo, porque todos falam que o Rio Negro vai brigar pelo título e o São Raimundo para não cair. Vamos surpreender a todos e buscar o resultado positivo”, garantiu Braga.

No primeiro clássico do campeonato, o árbitro da partida será o jovem Ivan da Silva Guimarães Júnior. Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria da Colina, com os valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Paulo Rogério

EM TEMPO