Rio-Nal vale vaga na semifinal do Barezão

Um dos grandes clássicos do futebol amazonense tem cara de decisão, e não poderia ser diferente na reta final da segunda fase do Campeonato Amazonense. Rio Negro e Nacional não será apenas mais um Rio-Nal na história, mas pode definir uma das vagas na semifinal do Estadual. O jogo, válido pela sexta e penúltima rodada do returno será neste sábado (6), às 15h, na Arena da Amazônia. No primeiro turno, o Galo da praça da Saudade venceu seu arquirrival por 2 a 0, com gols de Leonardo e Cristiano.

Ainda líder com 20 pontos, mesmo com a derrota para o Penarol por 2 a 1 na última rodada e perseguido pelo Princesa do Solimões com a mesma pontuação, o Nacional tenta sua recuperação diante do tradicional adversário e ainda pode consolidar sua presença matematicamente na fase final do Estadual.

Segurança na meta azulina, o goleiro Marcelo Valverde afirmou que o grupo do Nacional está consciente da importância do jogo.

“A expectativa é a melhor possível, pois sabemos que será uma partida difícil, é um clássico e que pode ser decidido nos detalhes, mas acredito que vamos sair com resultado positivo, explicou.

Com uma campanha irregular na segunda fase, e sem vencer há quatro jogos, o Rio Negro está fora da zona de classificação e ocupa a quinta colocação, com 18 pontos.

Depois da primeira experiência como treinador do Galo em 2003, João Carlos Cavalo estreia no comando da equipe, mas com uma missão bem complicada de levar o clube para G-4. Para ele, a mudança do Fast é coisa do passado, mas afirmou que agora é pensar no clássico Rio-Nal.

“A mudança de clube no futebol é normal, e estou tranquilo sobre isso. O jogo com Nacional é decisivo, que nós precisamos vencer. Trabalhei taticamente e espero que tudo dê certo na partida. Agora estrear no clássico Rio-Nal é algo especial”, contou.

Paulo Rogério

EM TEMPO