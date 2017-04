Rio de Janeiro vai sediar Americas Master Games 2020

O município do Rio de Janeiro foi eleito hoje (3) a cidade-sede do , que reunirá, durante dez dias, cerca de 10 mil participantes, entre os dias 4 e 13 de setembro de 2020. A capital fluminense disputou com as cidades de Cali, na Colômbia, e Cleveland, nos Estados Unidos. O resultado da eleição foi divulgado pela International Masters Games Association (IMGA).

O Americas Master Games 2020 é uma espécie de pan-americano para atletas com mais de 30 anos. A última edição ocorreu em Vancouver, no Canadá, em 2016, e teve a disputa oficial de 25 modalidades esportivas. Neste ano, ocorre o World Master Games na Nova Zelândia, competição mundial entre 21 e 30 de abril, com a participação de 25 mil pessoas de 100 países que vão disputar 28 esportes como basquete, ciclismo, futebol, golfe, rugby, tênis e vôlei.

Para o presidente do Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Alfredo Lopes, a captação do Americas Master Games “só reforça a vocação do Rio em receber eventos deste segmento e representa a ativação do legado olímpico”.

No dia 15 de março deste ano, o prefeito Marcelo Crivella assinou termo de apoio à candidatura do Rio de Janeiro. De acordo com a prefeitura, os jogos trarão à cidade 20 mil turistas, englobando atletas e visitantes, que injetarão na economia local cerca de R$ 150 milhões.

Alana Gandra

Agência Brasil