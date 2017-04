Rio Amazonas é tema de pesquisa meteorológica

Uma expedição fluvial no rio Amazonas, na região do Peru e Brasil, rendeu ao pesquisador e doutor em clima e ambiente Newton Silva Lima e ao bolsista de apoio técnico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e graduando em engenharia química Robson Calazães bons frutos sobre estudos da água e meteorologia em conferência sobre estudos geográficos, que ocorreu na França.

Segundo Calazães, durante os trabalhos o grupo coletou o pH e acidez da água dos rios para o andamento dos estudos.

Ainda de acordo com ele, no último dia 21 de março de 2017, os resultados da primeira e segunda etapa da pesquisa foram apresentados em um livro na 9ª Conferência Internacional sobre Sistemas de Informação Geográfica Avançada, Aplicações e Serviços, que aconteceu em Nice, no Sul da França.

Newton informou que na terceira etapa da expedição ainda serão estudadas a radiação, a umidade, a precipitação e a direção do vento, juntamente com os critérios de estação de seca na Amazônia. Calazães informou que nas duas primeiras etapas tiveram o objetivo de estudo da biosfera e atmosfera da Amazônia.

Thiago Monteiro

EM TEMPO