Rihanna vai ter rua com seu nome em Barbados

O Ministro do Turismo de Barbados anunciou na sexta-feira (13) que vai mudar o nome da rua Westbury New Road, em St. Michael, Barbados.O local passará a se chamar Rihanna Drive em homenagem à cantora, que cresceu naquela rua. As informações são do jornal local “Nation News”.

O primeiro-ministro de Barbados, Freundel Stuart, e Rihanna vão se encontrar para inaugurar a nova placa da rua em 30 de novembro, dia da independência do país, em uma cerimônia que deve durar duas horas.

Rihanna é a cidadã mais ilustre do país caribenho, e não esqueceu dele depois de conquistar a fama.

Ela ajudou a criar um centro para tratamento e diagnóstico de câncer de mama no Queen Elizabeth Hospital, em Bridgetown, capital de Barbados.

Além disso, Rihanna tem uma fundação no local com o nome de seus avós, a Clara Lionel Foundation Scholarship, que ajuda estudantes dos EUA com origens caribenhas a entrar na universidade. Sua gravadora se chama Westbury Road Entertainment.

