Rihanna aparece em vídeo ensinando crianças de escola no Maláui

Nesta quarta (7), a organização humanitária Global Citizen divulgou um documentário gravado em janeiro deste ano, no Maláui, na África, em parceria com a instituição da cantora Rihanna, a Clara Lionel, e com a Global Partnership for Education.

O objetivo da união é promover um sistema de educação que garanta que as crianças do país, um dos mais pobres do mundo, possam ter acesso à educação de qualidade.

No vídeo, além de cantar com as crianças, a artista aparece ensinando matemática aos pequenos em idade escolar e discutindo a situação da escola Muzu com administradores locais. “Eu amo que eles aprendem cantando”, disse a cantora.

Bolsa de estudos

Recentemente, Rihanna anunciou que sua fundação irá financiar a graduação de estudantes estrangeiros que forem aprovados em universidades americanas.

Os candidatos devem ser originários de sete países: Brasil, Barbados, Cuba, Haiti, Guiana, Jamaica e Granada. Além disso, é necessário ter sido aprovado em um curso superior dos Estados Unidos para o ano acadêmico 2016-2017.

O valor das bolsas vão de cinco mil a 50 mil dólares, com a possibilidade de renovação por até três anos, a depender, claro, do desempenho acadêmico do aluno.

Folhapress