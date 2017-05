Ricardo Nicolau é absolvido de processo de superfaturamento em obra da Aleam

O deputado Ricardo Nicolau (PSD) foi absolvido, manhã desta terça-feira (30), no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), do processo que acusava a ele, a empresa RD Engenharia e outras 11 pessoas, de irregularidades na construção do edifício-garagem, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM)

Por unanimidade de votos, foram absolvidos os réus Luiz Ricardo Saldanha Nicolau (então presidente da Aleam) e Wander Araújo Motta (então diretor-geral da Aleam) do crime de ordenação de despesa não autorizada, previsto no art. 359-D do Código Penal; Denise Borges Stopatto (sócia da RD Engenharia), Daniel Gargantini e Tiago Cortez Dantas (engenheiros da RD) dos crimes de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal; Maria Francinete Queiroz da Silva e Sônia Maria da Silva Figueira (membros da comissão de licitação), do crime de fraude em licitação, descrita no art. 90, Lei n.° 8.666/93.

Depois de quatro anos, o resultado inocentou o deputado das irregularidades na construção de quase 15 mil metros quadrados de área na Assembleia, maior obra pública licitada no ano de 2014.

O processo, com mais de 15 mil páginas, que teve como relator o desembargador Jorge Lins, vem tramitando desde o ano 2015, quando o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) entrou com a ação que acusava o deputado de superfaturamento, e pedia a suspensão de seus direitos políticos, além da devolução de R$ 5,5 milhões, por crimes de fraude e peculato.

De acordo com o MP, Nicolau era presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), no biênio 2011-2013 e teria autorizado a construção do edifício-garagem daquela instituição, após licitação realizada sem observar os parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), efetuando pagamentos indevidos pela obra.

Divergência

A absolvição por unanimidade se deu por conta do voto da desembargadora Nélia Caminha. Diferente do voto do relator desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, Nélia Caminha apresentou voto pela absolvição ou condenação de cada réu, diante de cada situação. A divergência foi acompanhada por outros quatro desembargadores: Mauro Bessa, Cláudio Roessing, Carla Reis e Wellington Araújo. A maioria, 13 membros, votaram pela improcedência da ação, conforme o voto do relator.

O relator, em seu voto, observou que, conforme apurado pelo Relatório Técnico elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, ainda que tenha existido diferença de valores, “uma análise aprofundada do caso revela que não existem elementos suficientes que indiquem a cobrança excessiva ou mesmo o intuito dos acusados de desviar verba pública em favor de outrem”.

Pronunciamento

A assessoria do deputado afirmou que ele está no município de Itacoatiara (distante 171 km de Manaus) visitando hospitais para conhecer a demanda, uma vez que é atualmente presidente da Comissão de Saúde. Ele já foi informado sobre a situação favorável de absolvição, no processo o qual era acusado.

A equipe informou ainda que Nicolau só deve se pronunciar por meio de nota e salientou que o deputado venceu “não somente pela falta de provas, mas por documentações e perícias técnicas incontestáveis e que isto foi o que comprovou sua inocência”.

EM TEMPO