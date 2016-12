Rica e sozinha, Dona Hermínia está de volta

Um dos maiores fenômenos do cinema nacional volta às salas hoje. A sequência de “Minha Mãe É uma Peça”, na qual o ator Paulo Gustavo vive Dona Hermínia, fará o público rir com os novos dramas dessa desbocada mãe de família. Sucesso de bilheteria em 2013, a comédia terá um lançamento grandioso, ocupando em torno de mil salas de cinema do país.

A personagem, inspirada na própria mãe de Paulo Gustavo, a dona Déa Lúcia, agora está bem de vida. Dona Hermínia tem o seu próprio programa de TV sobre a família, tema com que ela mesma não consegue lidar: com a Tia Zélia (Suely Franco) doente e os filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) querendo sair de casa, Dona Hermínia começa a se ver só.

Paulo Gustavo conta que não foi só sua mãe que o ajudou a construir as histórias do filme. “Nesses anos todos de Dona Hermínia, eu acabei me inspirando em outras mães, em amigos, no meu pai. Afinal, todo mundo tem um pouquinho dela”, conta Gustavo, que já interpretou a personagem também no teatro e no programa “220 Volts” (Multishow).

Confusões

No filme, as confusões de Dona Hermínia começam quando Marcelina decide seguir a carreira de atriz e Juliano (que se declarou gay no primeiro filme) resolve assumir uma namorada. Além de ter de lidar com os filhos, seu ex-marido, Carlos Alberto (Herson Capri), arruma uma nova namorada, bela e jovem. A personagem ainda recebe a visita inesperada da irmã Lucia Helena (Patricya Travassos), que vive nos Estados Unidos e agita, ainda mais, a rotina da casa.

“Acho que a energia do filme e dos personagens tem muito a ver com a minha família. É todo mundo espirituoso, fala alto, conversa com todo mundo na rua. Não é à toa que o filme faz sucesso, porque isso não é só na minha casa. É a história de uma família comum”, diz Gustavo.

Para o ator Rodrigo Pandolfo, o Juliano, o brasileiro se identifica facilmente com o filme. “Ele retrata a identidade da família brasileira com esse jeito latino de discutir, falar alto, fala da mãe divorciada que cria seus filhos sozinha”, diz.

Juliano, aliás, dá um nó na cabeça de Dona Hermínia, quando arruma uma namorada, apesar de ser homossexual. “Ela demorou a entender a identidade gay dele, e agora ele vem dizer que é bissexual e começa tudo de novo. Ela rotula o gênero, como a maioria das pessoas ainda faz”.

Uma carreira a mil por hora

A vida do ator Paulo Gustavo está sempre na mesma velocidade de Dona Hermínia, sua personagem: a mil por hora. “Não penso logo de cara em fazer o terceiro filme, porque, como ator, eu tenho necessidade de fazer outros projetos. O público pede e já estou programando uma sequência no teatro para o ano que vem”, conta o ator. A montagem “Minha Mãe É uma Peça 2” contará, ainda, novas histórias. “Muita gente não viu a primeira, então, voltaremos com novidades”, diz Gustavo.

Em cartaz com o espetáculo “Online”, no Rio, ele estará em São Paulo em 2017. “Fico em cartaz entre abril e maio”. E tem programa novo no Multishow para estrear, ainda sem data, com título provisório de “A Vila”. Nele, Gustavo viverá um ex-palhaço que estaciona seu trailer em uma vila, após a falência de seu circo. (FS)

Fabiana Schiavon

Folhapress