Revitalização do CSU do Parque Dez será entregue em março

A pouco mais de um mês para ser entregue, conforme previsto no cronograma da Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) acelerou as obras de revitalização e recuperação do Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, na Zona Centro-Sul da capital.

Orçado em R$ 1,05 milhão, o projeto de revitalização foi dividido em duas etapas para não prejudicar as atividades educacionais, lúdicas e esportivas promovidas no CSU. A primeira etapa, iniciada ainda em maio do ano passado, foi finalizada um mês depois. Já a segunda fase do projeto, a previsão da Seminf é de que o complexo seja entregue totalmente recuperado no fim do próximo mês de março.

A subsecretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), fez questão de ressaltar que, em momento algum, as obras de recuperação e revitalização alteraram o expediente do local, que continuou atendendo normalmente à população. Ela explicou que o local atualmente abriga um anexo da Semasdh, com um pavilhão onde funcionam os conselhos municipais de Assistência Social, Antidrogas, do Idoso, de Segurança Alimentar e Nutrição e dos Direitos da Pessoa com deficiência, além de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei).

“Foi justamente por conta dessas atividades importantes para a população que o prefeito Arthur Neto definiu o calendário de obras em duas etapas. Assim, não foram prejudicadas as ações executadas por esses órgãos nem as atividades oferecidas aos frequentadores. Continuamos abertos ao público apenas com pequenas limitações de áreas”, asseverou.

A segunda etapa de obras prevê ainda a expansão do espaço de atividades do CSU, com a construção de um salão de 210m² para aulas de dança e atividades físicas.

Henrique Xavier

EM TEMPO