Revitalização do CSU do Parque Dez inclui reforma da piscina, quadra e salão de dança

A segunda etapa das obras de reforma do Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus foram iniciadas pela prefeitura. O espaço teve a primeira parte de sua reforma concluída no último mês de junho e, agora, os trabalhos envolvem, entre outras estruturas, a revitalização das áreas da piscina, quadra coberta e salão de dança.

Atualmente os serviços estão concentrados na pintura dos pilares de concreto que sustentam os alambrados da piscina e na conclusão da terraplanagem de uma área que mede 180 m², onde será construído um novo salão para aulas de dança e atividades físicas. Nesta etapa, os banheiros também serão reformados, assim como os vestiários.

Os trabalhos estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). O secretário da pasta, Alyson Rodrigues, que esteve no local na manhã desta terça-feira (29), acompanhando as obras, frisou a necessidade da revitalização do espaço, visto que o CSU atende não só aos moradores do Parque Dez, mas toda a comunidade manauara que visita o local para passear, praticar atividade física ou desfrutar da praça de alimentação. “Aqui é um ambiente de socialização da cidade, que merece zelo e cuidado”, destacou.

Fazem parte da segunda etapa das obras no CSU, ainda, a instalação de uma academia ao ar livre, subestação, remoção e substituição dos ladrilhos na área da piscina, além da pintura dos alambrados internos.

