Revista encontra armas e celulares em presidio de detenção provisória de Manaus

Após revista realizada por agentes de socialização da empresa Umanizzare e policiais militares das tropas de Comando do Policiamento Especializado (CPE), no Centro de Detenção Provisória Feminina (CDPF), localizado no Km 8 da BR-174, na manhã desta segunda-feira (5), os agentes encontraram 12 celulares e quatro estoques.

A ação, coordenada pela Seap com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), contou com a ação de 100 pessoas, entre servidores da Seap, agentes de socialização e policiais.

EM TEMPO

