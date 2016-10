Revista elege Thiago Mendes como um dos volantes mais promissores do mundo

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Fluminense na última segunda-feira (17), o volante Thiago Mendes foi eleito um dos jovens mais promissores da posição pela revista britânica ‘World Soccer’. O também brasileiro Renato Neto está na mesma lista.

A publicação da Inglaterra destaca as boas atuações de Mendes antes mesmo de ele assinar com o São Paulo em dezembro de 2015. A ‘World Soccer’ diz que o estilo cooperativo do volante fez o seu nome crescer quando defendia as cores do Goiás, clube no qual o atleta foi formado.

Renato Neto, o outro brasileiro que está na lista não é tão conhecido pelos torcedores brasileiros. Isso porque ele não atuou profissionalmente no Brasil, apenas disputou categorias de base em Santa Catarina. Atualmente ele veste a camisa do Gent, da Bélgica.

Os outros meias defensivos eleitos o futuro da posição no futebol mundial são André Horta (Benfica-POR), Matias Kranevitter (Sevilla-ESP), Didier N’Dong (Sunderland-ING), Jorrit Hendrix (PSV-HOL), Maksimovic (Astana-KAZ), Stefano Sensi (Sassuolo-ITA) e Bakayoko (Monaco-FRA).

Por Folhapress