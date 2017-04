Revista é realizada no Compaj nesta sexta-feira

Policiais militares e agentes penitenciários realizam, na manhã desta sexta-feira (7), mais uma revista no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no KM 8 da BR-174. Celulares, estoques e outros objetos ilícitos já teriam sido encontrados na unidade.

Um dos objetivos da ação é encontrar possíveis túneis feitos pelos presos para fugir da unidade. No último domingo (2), um túnel de aproximadamente 15 metros de extensão foi encontrado na cela 9, da ala 2 do pavilhão 1 do Compaj, durante uma revista preventiva.

Os detentos foram colocados no pátio do presídio e passam por uma contagem, enquanto as celas são vistoriadas pelos policiais do Batalhão de Choque, da Polícia Militar, e da Rocam.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que informou que uma nota oficial será divulgada ainda nesta manhã.

Bruna Souza

EM TEMPO