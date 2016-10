Revista coloca Gabriel Jesus entre os melhores sub-21 do mundo

A revista ‘FourFourTwo’ elegeu os 59 melhores jogadores do mundo de até 21 anos e divulgou a lista em seu site nesta sexta-feira (7). O atacante brasileiro Gabriel Jesus aparece na sexta colocação.

A revista elogiou o jovem centroavante do Palmeiras, que fez mais uma boa apresentação com a seleção brasileira na quinta (6), na goleada contra a Bolívia por 5 a 0.

“Ele é visto constantemente chorando em campo, o que transformou ele até em memes. Não fique distraído com isso, Gabriel Jesus é mais maduro que qualquer um que pode esperar e tem a mente forte. Ele definitivamente não é uma das muitas estrelas do Brasil que vão para o exterior e voltam para casa em menos de seis meses por estarem com saudade da comida. Ele ainda é capaz de abrir mão de uma posição ofensiva em campo e ajudar a defesa, o mesmo que fez pelo Brasil na Olimpíada, quando ganharam o ouro”, diz a publicação.

O primeiro colocado da lista é Dele Alli, que joga no Tottenham seguido por Kingsley Coman, Renato Sanches, Gianluigi Donnarumma e Marcus Rashford.

Abaixo, os 10 primeiros da lista da “FourFourTwo”:

1 – Dele Alli, 20 (Tottenham)

2 – Kingsley Coman, 20 (Bayern de Munique)

3- Renato Sanches, 19 (Bayern de Munique)

4- Gianluigi Donnarumma, 17 (Milan)

5- Marcus Rashford, 18 (Manchester United)

6 – Gabriel Jesus, 19 (Palmeiras)

7 – Anthony Martial, 20 (Manchester United)

8- Marco Asensio, 20 (Real Madrid)

9- Leroy Sané, 19 (Manchester City)

10 – Ousmane Dembele, 19 (Borussia Dortmund)

Folhapress