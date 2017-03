Revendedores explicam alta do preço do gás para R$ 70

Após publicação da denúncia do revendedor filiado na Associação Brasileira de Entidades de Classe das Revendas de Gás LP (Abragás), e mesmo já tendo sido ouvidos, membros da Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito do Amazonas (Fegás), procuraram, na manhã de ontem (24), a redação do EM TEMPO para mostrar uma planilha de custos apresentada aos revendedores para justificar o aumento do gás de

cozinha para R$ 70.

Os representantes da Federação afirmaram que não trabalham e não compactuam com cartel de preços, mas sim apresentam a planilha de custos aos revendedores para conscientizá-los a praticar um preço justo capaz de cobrir os encargos pagos para o funcionamento das empresas na legalidade.

Uma blitz deve ser feita na próxima semana pelo programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) junto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para, posteriormente, enviar um relatório para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que deverá investigar o caso.

O chefe de fiscalização do Procon, Audryn Hiran, explicou que nenhum sindicato, associação ou federação pode ser criada para regular preços, mas sim, para regular formas de vendas. “A questão da suspeita do crime quem faz somos nós, mas quem vai bater o martelo para dizer se é crime ou não ou se existe unificação de preços é o Cade”, disse.

Sobre o valor que passará a ser comercializado, o gás de cozinha receberá um reajuste de quase R$20, o chefe da fiscalização do Procon informou que deverá notificar as revendas para apresentar as planilhas que justifiquem o valor. “A princípio, o livre comércio é permitido”, disse.

Em relação às denúncias, o presidente da Federação, Fernando Feitoza, afirmou que deverá identificar o autor das acusações para responder juridicamente contra as incriminações. O autor das mensagens também deverá ser identificado para esclarecer sobre o pedido de unificação de preços, que poderão ser caracterizados, após estudo da Cade, como formação de cartel de preços.

Fernando Feitoza informou que a Federação não foi criada para discutir preços, mas sim para melhorar as revendas e torná-las aptas perante os órgãos necessários que dão permissão para o funcionamento da empresa. Ele explicou que a Federação tem o objetivo de conscientizar todas as empresas revendedoras de gás de cozinha para que comecem a agir de forma correta para com o Estado.

“Nas mensagens, a forma que essa pessoa está impondo o aumento é ilegal, uma vez que não está explicando os motivos dos acréscimos. Eu acredito que para todo aumento deve haver uma justificativa e nós da Federação não compactuamos com isso”, afirmou o

presidente da Fegás.

Henderson Martins

EM TEMPO