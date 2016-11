Revelado pelo Vasco, Philippe Coutinho pode gerar aporte milionário para o clube em 2017

Com recursos limitados para a montagem do elenco em 2017, o Vasco pode ganhar um aporte financeiro de um jogador que nem no clube está.

Estrela do Liverpool (ING) e da seleção brasileira, Philippe Coutinho é cobiçado pelo Barcelona – que não está disposto a economizar. Na transação de valores milionários, contudo, o time cruzmaltino poderá lucrar como clube formador.

Quem destaca o interesse dos catalães são os próprios jornais espanhóis. Logo após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Argentina, quando Coutinho fez um gol e foi destaque, o ‘Sport’, por exemplo, estampou o meia em sua capa. Segundo a imprensa europeia, o Barcelona está disposto a pagar mais de R$ 270 milhões pelo jogador.

Levando em consideração o mecanismo de solidariedade da Fifa, o Vasco teria direito a 2,25%, o que corresponde a pouco mais de R$ 6 milhões caso os valores especulados no negócio se confirmem e o Liverpool aceite vender sua joia.

Em se transferindo para o Barcelona, Philippe Coutinho voltará a formar dupla com Neymar, seu amigo e antigo companheiro de seleção brasileira desde as categorias de base.

Coutinho chegou ao Vasco com apenas 7 anos e ficou até os 18, quando foi contratado pela Inter de Milão (ITA). No time profissional cruzmaltino, o meia atuou 44 vezes e fez 5 gols.

Bruno Braz

Folhapress