Revelações da luta olímpica no Amazonas já são promessas para as Olimpíadas de 2024

Cada vez mais grandes revelações têm sido descobertas na luta olímpica amazonense, conquistando títulos nacionais e se tornando representantes do norte do país. Este é o caso de Felipe Santana, Paulo Arthur, Daniel Alves e de Brenda Ariane, todos revelados no tapete da Vila Olímpica de Manaus, e que já conseguiram boas colocações em grandes eventos como o Pan-Americano.

Felipe Santana,17, e Paulo Arthur, 15, por exemplo, são revelações da categoria cadete, e irão os representar o Amazonas nos próximos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), que será realizado no dia 10 de novembro, na cidade de João Pessoa (PB).

Apesar da idade, Felipe já acumula uma série de títulos nacionais, sendo que seu maior destaque surgiu pelas competições escolares, onde desde 2012 vem sendo um dos grandes nomes do cenário nacionais pelas disputas dos Jogos Escolares da Juventude. Em 2012, ele estreou com a conquista de uma medalha de prata, e desde 2013 segue invicto na primeira colocação do campeonato, pela categoria até 69 quilos.

“Quando pequeno eu sempre quis saber de futebol, mas por influência do meu irmão mais velho, Leandro Santana, comecei a me interessar pela luta. Até que um dia desencantei do futebol e passei me dedicar 100% para a luta. E dois anos foram o suficiente para eu conquistar minha primeira seletiva para os Jogos Escolares da Juventude, onde venci e fui representar o meu estado em Minas Gerais, em 2012, mesmo ano que a luta olímpica estreava nas disputas. E conquistei a medalha de prata na categoria até 55 kg. Desde lá, sigo invicto ocupando a primeira colocação desde 2013”, declarou o lutador.

Este ano, será a última participação de Felipe Santana no JEJ, e ele promete sai com o pé direito das competições, garantindo uma boa saída em busca de uma nova jornada pela categoria sênior, no ano que vem.

“Foram nas disputas escolares que conquistei meus maiores títulos na luta olímpica, e fico muito orgulhoso de ter feito parte da estreia da nossa modalidade nos Jogos Escolares da Juventude em 2012, onde também estarei fazendo parte da história do wrestling amazonense. Este ano será minha última participação nas competições, e por conta disto quero continuar dando o meu melhor, e sair das disputas com mais uma vitória nas costas. Apesar de ser uma despedida, também será o momento em que outros patamares passarão a fazer parte da minha vida, pois ano que vem, saio da categoria cadete para o sênior, o que exigirá ainda mais atenção por parte de mim nas preparações físicas, pois disputar com os experientes, é algo totalmente diferente das disputas escolares, mas sei que continuarei com uma boa jornada”, contou.

O cubano Jorge Luís, que é técnico da luta olímpica e já conquistou vários títulos mundiais por seu país, vê um pouco de si em Felipe Santana. Na época em que era lutador, disputava no mesmo peso que Felipe disputa hoje, e as comparações o levam para o fim assim como o dele, de campeão mundial da modalidade olímpica.

“Vejo o Felipe com um futuro brilhante no mundo da luta, pois além de força de vontade, ele tem muita técnica e cada vez mais vem se destacando. Consigo ver um pouquinho de mim na pessoa dele, pois assim como ele, disputei na categoria até 69 kg, e me consagrei campeão mundial por Cuba. Não vejo uma jornada diferente para ele, pois acredito que não irá demorar muito para ele ser um campeão mundial e olímpico. Ainda pode ser cedo, mas vejo o potencial dele e acredito que em 2024 ele poderá ser um dos representantes do Brasil numa olimpíada”, declarou o técnico.

Já Paulo Arthur, começou na luta olímpica aos 11 anos, e decidiu entrar na modalidade após ver o sucesso dos lutadores amazonenses em disputas nacionais. Foi pela TV que teve sua maior inspiração para começar os primeiros treinos. Hoje, ele é o atual campeão brasileiro pela categoria cadete (até 54 kg), e ano passado também conquistou o terceiro lugar nos Jogos Escolares da Juventude, em Londrina (PR).

“Passei a ter interesse pele luta olímpica aos 11 anos de idade, e na época já competia luta livre, mas devido o sucesso do wrestling amazonense, optei por mudar o estilo de luta, por ver que poderia ter maiores chances de seguir carreira”, afirmou Paulo Arthur.

Mesmo com apenas 15 anos, Paulo Arthur já pensa no futuro, e diz que pretende seguir carreira na área esportiva, como lutador e posteriormente cursando uma faculdade de educação física, e ajudar no trabalho técnico da luta olímpica amazonense.

Começou de cima

Do outro lado, o atleta Daniel Alves, 18, não disputou campeonatos escolares, mas desde os 16 anos vem representando a juventude da luta olímpica amazonense. Há dois anos, após conquistar o título de campeão amazonense pelo cadete até 50 kg, ele ganhou seu primeiro título nacional e chegou até o Pan-Americano, onde disputou as semifinais e garantiu o bronze.

“Venho me esforçando cada vez mais, e meu foco é chegar até uma olimpíada. Essa medalha de bronze foi o que mais me motivou a nunca desistir, pois por pouco não cheguei até a final. Nas disputas tive minha primeira luta contra um canadense, onde perdi, e fui disputar a medalha de bronze contra a Colômbia, onde venci e consegui subir ao pódio com a terceira colocação”, lembrou.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO