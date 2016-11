Revelação de escândalo aumenta pressão sobre líder sul-africano

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, enfrenta uma crise política diante da revelação de indícios de corrupção nos altos níveis de seu governo.

A Justiça sul-africana ordenou nesta quarta-feira (2) a publicação de um relatório da controladoria do país que apresenta evidências de que Zuma permitiu que uma família de empresários próxima a ele interferisse indevidamente na indicação de membros do governo para favorecer seus negócios.

A publicação do relatório era prevista para 14 de outubro, mas estava bloqueada devido a um recurso apresentado pela Presidência à Suprema Corte. Mais cedo nesta quarta, o governo de Zuma retirou o pedido de embargo “em prol da justiça”.

A revelação do escândalo em torno de Zuma deve dar origem a uma investigação mais detalhada dos abusos supostamente cometidos pelo governo.

Nesta quarta, a polícia reprimiu com jatos d’água e balas de borracha milhares de manifestantes que se reuniram em Pretória para exigir a renúncia de Zuma. O protesto foi convocado pelo partido opositor Combatentes pela Liberdade Econômica, de esquerda.

O Congresso Nacional Africano, partido do presidente Zuma, afirmou que estuda as acusações contra o seu líder e que comentará o caso na quinta (3).

A sigla governa a África do Sul desde o fim do regime de segregação racial conhecido como ‘apartheid’, em 1994, e desde o início do governo de Zuma, em 2009, enfrenta diversas acusações de corrupção.

Há alguns meses, Zuma foi acusado de usar milhões em recursos públicos para reformar sua casa no campo. As denúncias deram origem a uma votação de impeachment, derrotada no Parlamento.

Por Folhapress