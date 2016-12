Réveillon em Manaus terá shows de Israel Novaes e Rabo de Vaca

Os dois maiores locais de celebração de Réveillon em Manaus receberão as mesmas atrações este ano. O cantor sertanejo Israel Novaes e a banda amazonense Rabo de Vaca farão shows duplos e agitarão o público na praia do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste, e na avenida Itaúba, na Zona Leste. A proposta inédita prestigia o público independentemente da zona onde o espectador escolha passar a virada de ano.

“O desafio logístico de realizar os mesmos shows em locais distantes será superado com o transporte fluvial dos artistas em parte do trecho. Os maiores locais de concentração de público merecem shows à altura da expectativa de público”, afirmou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula. Segundo ele, a Ponta Negra e a Itaúba receberão os mesmos grandes shows como forma de reconhecer o envolvimento do público nesses locais de celebração.

Além da Ponta Negra e Avenida Itaúba, a Praça do Amarelinho, no bairro Educandos, Zona Sul, também receberá o evento tradicional de Ano Novo. A programação do Réveillon de Manaus 2017 conta com shows de cantores e bandas manauaras nos três pontos de festa na cidade com destaque para o show que reúne expoentes da música local: o Show das Estrelas, com interpretações e arranjos diferenciados de músicas locais e nacionais.

Na Ponta Negra, são eles quem comandarão a Virada do Ano. Fátima Silva, Israel e Jr. Paulain, Jessyca Simpson, Adriano Arcanjo e Sinézio Rolim fazem a contagem regressiva e se despedem do púbico com Show Pirotécnico. Casa de Caba, The Stone Ramos, Redphone, Rabo de Vaca, além da DJ May Seven, também se apresentam na Praia da Ponta Negra.

Na zona Leste a contagem regressiva será feita pela banda Rabo de Vaca. Na sequência do show Pirotécnico, o Show das Estrelas será comandado por Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Lucilene Castro, Kátia Maria e Edilson Santana. Nunes Filho e Márcia Novo também se apresentarão no palco da Av. Itaúba. O encerramento será feito pela atração nacional Israel Novaes.

No Educandos, as atrações iniciam com Américo Madrugada e Banda e Embalassamba. A Banda Impakto é quem vai animar a passagem de ano seguida de Forró e banda Frutos do Pagode.

Este é o quarto ano consecutivo que a festa de Réveillon da cidade, organizada pela Prefeitura de Manaus, é realizada simultaneamente em três zonas da capital.

Programação

Educandos

20h às 21h30 – Américo Madrugada e Banda

21h50 às 23h20 – Embalassamba

23h40 às 01h10 – Banda Impakto

01h30 às 03h – Forró

03h20 às 04h20 – Frutos do Pagode

Intervalos – DJ Ricardo Love

Itaúba

20h10 às 21h10 – Nunes Filho

21h30 às 22h40 – Márcia Novo

23h às 00h40 – Rabo de Vaca

00h às 00h10 – Show Pirotécnico

01h às 03h – Estrelas (Carlinhos do Boi, Zezinho Correa, Lucilene Castro, Kátia Maria e Edilson Santana)

03h30 às 04h40 – Israel Novaes e Banda

Intervalos – DJ

Ponta Negra

19h às 20h – Dj May Seven

20h às 21h – Casa de Caba

21h20 às 22h20 – The Stones Ramos

22h30 às 00h – Estrelas (Carlinhos do Boi, Zezinho Correa, Lucilene Castro, Kátia Maria e Edilson Santana)

00h às 00h10 – Show Pirotécnico

00h30 às 01h50 – Israel Novaes e Banda

02h20 às 03h20 – Redphone

03h40 às 5h30 – Rabo de Vaca

Intervalos – DJ May Seven

