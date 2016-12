Réus da ‘Operação Cauxi’ são ouvidos pela Justiça do AM

Nesta terça-feira (20), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) dá prosseguimento aos depoimentos dos envolvidos no esquema de desvio de verbas públicas na Prefeitura de Iranduba. As audiências de instrução processual da ‘Operação Cauxi’ devem ser finalizadas até a próxima quinta-feira (22).

Os funcionários da prefeitura do chamado núcleo administrativo dos investigados são ouvidos pelo juiz de direito Jorsenildo Dourado do Nascimento, titular da 1ª Vara de Iranduba. André Maciel Lima, Anny Glez Fialho da Silva, Edu Correa Souza, Genilson Ferreira da Silva e Piter Vilhena Gonzaga explicam como as fraudes eram realizadas dentro do sistema público.

Na segunda-feira (19), Nádia Medeiros de Araújo, acusada de integrar o esquema de desvio de verbas públicas na Prefeitura de Iranduba, foi a terceira e última pessoa do chamado ‘núcleo Político’ do processo a ser interrogada. O depoimento começou às 13h30 e durou aproximadamente três horas.

Além de Nadia, integram este núcleo o ex-prefeito do município, Xinaik Silva de Medeiros – de quem Nádia é irmã – e David Queiroz Félix, que foram interrogados na sexta-feira passada. Os próximos a serem ouvidos serão os que compõem o núcleo Empresarial: Almir da Silva Prestes, Amarildo da Silva Medeiros, Ângela Rayane do Amazonas Medeiros de Araújo, Raimundo Israel de Araújo e Sérgio Souza da Silva. A fase de interrogatórios deve se estender até quinta-feira (dia 22).

Este é o maior processo em tramitação no TJAM, com mais de 44 mil páginas e envolve políticos, ex-secretários municipais e empresários, todos acusados de integrar um esquema de desvio de verbas públicas e fraudar licitações na Prefeitura de Iranduba, cujo valor ultrapassaria R$ 56 milhões, de acordo com o Ministério Público Estadual (MPE).

Processo

Após a fase de interrogatórios, se as partes não solicitarem diligências (como perícias e novos depoimentos, por exemplo), será aberto prazo para alegações finais da acusação e da defesa. Dos 13 réus, quatro permanecem presos. As audiências estão acontecendo nas salas das Câmaras Isoladas, no 3º andar do edifício-sede do Tribunal de Justiça, em Manaus, uma vez que a Comarca de Iranduba não possui estrutura física adequada para realizar audiências com um grande número de acusados, testemunhas e advogados, como é o caso desse processo.

