Reunião em Brasília deve definir próximos passos da eleição para governador do AM

Diretor-geral do TRE-AM, Messias Andrade, foi a Brasília para discutir eleições no Estado – Divulgação

O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Messias Andrade, está em Brasília para uma reunião com o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Maurício Caldas, às 13h (horário de Brasília).

O TSE não confirma detalhes do encontro, mas é certo que a pauta tem a ver com a decisão proferida pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a continuação do processo eleitoral e a realização de eleições suplementares no Amazonas, derrubando a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu o pleito no dia 28 de junho.

De acordo com a Assessoria do TSE, o tribunal ainda não foi notificado oficialmente da decisão de Celso de Mello, o que deve acontecer nas próximas horas. Ao final do encontro, está programada uma coletiva de imprensa, quando mais detalhes devem ser divulgados. A manutenção ou alteração do calendário previsto para os programas de rádio e tv dos candidatos deve estar entre os assuntos do encontro.

Reviravolta

Atendendo a uma solicitação da chapa encabeçada por Eduardo Braga, o juiz Celso de Mello julgou procedente o recurso que deu seguimento as eleições no Amazonas, sob argumento de que outras instâncias ainda deveriam se manifestar sobre o caso, antes dele ser julgado pelo Superior Tribunal Federal.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

