Reunião do CAS analisa projetos de US$ 1,3 bi

O Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (CAS) realiza, amanhã (15), no auditório da Suframa, a 278ª Reunião Ordinária. O encontro dará início ao calendário de atividades comemorativas aos 50 anos da autarquia e do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM), que serão completados, oficialmente, no próximo dia 28 de fevereiro.

A reunião será presidida pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Marcos Pereira, e contará ainda com a presença da superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, do governador do Amazonas, José Melo, e do prefeito de Manaus, Arthur Neto, entre outros conselheiros e autoridades.

A programação do evento inclui a análise de 37 projetos de implantação, atualização, diversificação e ampliação, que estimam investimentos fixos de US$ 310 milhões, investimentos totais de US$ 1,36 bilhão e a geração de 566 empregos no Polo Industrial de Manaus (PIM), bem como a cerimônia de outorga do Prêmio Cunhantã e as solenidades de lançamento da nona edição da Feira Internacional da Amazônia (Fiam 2017) e do selo postal comemorativo ao cinquentenário da Suframa e do modelo ZFM. Antes do início da reunião, o ministro do Mdic, Marcos Pereira, e autoridades presentes farão, ainda, o descerramento da placa em homenagem ao jubileu de ouro da Suframa.

Projetos industriais

Dos 37 projetos industriais e de serviços que serão submetidos à análise dos conselheiros, 16 referem-se à implantação de novas empresas e 21 a projetos de ampliação, atualização e diversificação no PIM.

O projeto com a maior previsão de investimento na pauta é o de ampliação da empresa de origem alemã Harman da Amazônia Indústria Eletrônica e Participações Ltda., visando à fabricação de aparelho divisor e de processamento de sinais de áudio, com investimento total de US$ 867,8 milhões.

Fiam 2017 e selo postal

Na sequência da reunião, após a análise dos projetos industriais e de serviços constantes em pauta, serão realizadas as cerimônias de lançamento da 9ª edição da Feira Internacional da Amazônia e do selo postal comemorativo ao cinquentenário da autarquia e da Zona Franca, bem como o anúncio dos agraciados com o prêmio Cunhantã.

Agendada para o período de 22 a 25 de novembro, em Manaus, a Fiam 2017 terá como tema justamente os 50 anos da Suframa e da ZFM, para relembrar e homenagear a trajetória vitoriosa do modelo ao mesmo tempo em que busca discutir os desafios futuros e estabelecer novas diretrizes de integração e desenvolvimento para a região.

EM TEMPO