Reunião com dirigentes definirá futuro do Rio Negro

Dirigentes e integrantes da comissão técnica do Rio Negro decidirão o futuro do time em uma reunião fechada, na sede do clube, na tarde desta quinta-feira (25). O sinal de alerta se deve a resultados negativos do ‘Galo’ diante de rivais.

Rio Negro e Nacional duelaram pela estreia do Campeonato Amazonense 2016. O Galo da Praça da Saudade perdeu de 2 a 0 para o Naça. Pelo lado da equipe azulina, o cabeça de área, Osmar, abriu o placar no Estádio da Colina. Já o centroavante, Nonato, deu números finais ao jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (24).

Dispensas

O time possui elenco de 28 atletas, mas, apenas 14 estiveram à disposição do treinador de Aderbal Lana, já que 50% do plantel está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Sobre mudanças, o treinador deixou claro que é muito cedo para dispensar jogadores e falar sobre reforços. “O clube depende de aval financeiro para trazer qualquer jogador”, completou Lana.

“Não podemos falar sobre baixas no grupo, pois cheguei há dois dias para comandar a equipe. O primeiro resultado e o pouco tempo de treinamento ainda não demonstram nada. Não existiu tempo suficiente para analisar a qualidade dos 28 jogadores do elenco”, disse o técnico rio-negrino, atual treinador campeão amazonense pelo rival Nacional.

Reapresentação

O rio-negrino se reapresenta na tarde desta quinta-feira (25), na Sede do Clube da Praça da Saudade, Zona Sul. Com trabalhos de recomposição muscular e sessões crioterápicas, os jogadores serão coordenados pelos fisioterapeutas alvinegros. Em sexto lugar na tabela de classificação, o Rio Negro retornará a campo contra o Nacional Borbense, no dia 3 de outubro, no Estádio da Colina pela segunda rodada do Estadual.

