Retirada de imigrantes do campo de Calais começa com tranquilidade

Começou nesta segunda-feira (24) a evacuação total da ‘Selva de Calais’, um dos maiores campos de imigrantes da França e da Europa. Por volta das 6h15 (2h15 no horário de Brasília), os primeiros ônibus chegaram ao local, onde vivem há 18 meses entre 6,4 mil e 8,3 mil pessoas, que começaram a se organizar em longas filas. Desde o começo do dia, a situação é calma e ainda não se teve notícia de nenhum incidente. A informação é da Agência Ansa.

Cerca de 500 pessoas já foram encaminhadas ao hangar, para embarcar nos ônibus que se dirigem aos centros de Acolhimento e Orientação, os CAO. No começo da retirada dos imigrantes, os grupos mais numerosos eram de sudaneses, afegãos e eritreus.

A cada imigrante que decidir deixar Calais e pedir asilo formal na França estão sendo propostas duas, entre as 450 opções de centros de acolhimento que podem ser encontrados em todo o território francês.

Grande parte dos moradores do local, no entanto, tem a intenção de se encaminhar para outros países europeus, como Itália e Alemanha. Além disso, a “selva de Calais” abriga muitas crianças e jovens que tentam encontrar seus parentes na Inglaterra.

De acordo com o jornal Le Figaro, cerca de 1.250 policias estão no acampamento para garantir a segurança durante a evacuação que, segundo as previsões, deve durar por volta de uma semana.

Agência Ansa