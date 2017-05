Retirada de ambulantes causa tumulto no T2

Aproximadamente 65 ambulantes fecharam as duas vias do Terminal de Integração 2, na Cachoeirinha, Zona Sul, na manhã desta segunda-feira (8), por volta das 9h. Durante o ato, que durou pouco mais de meia hora, eles fecharam todos os boxes e impediram o tráfego de ônibus no local. Os camelôs são contra o pedido de retirada do terminal.

Os vendedores foram notificados esta manhã pela Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento, Feiras e Mercados (Sempab) e têm 72h para retirar os boxes do local.

O presidente do Sindicato dos Vendedores Ambulantes de Manaus (Sicovam), José Assis, afirmou que pedir a retirada sem antes tentar conversar com a categoria é uma atitude ilegal.

“Tentamos todo o diálogo possível com o governo para regularizar a situação dos ambulantes, junto ao Ministério Público do Amazonas. Além de não chamarem a categoria para conversar, ainda não nos avisaram com tempo. Não vamos cumprir isso. É necessário nos avisar com 20 dias de antecedência para apresentar uma defesa, e eles nos deram somente 72h. Estamos abertos ao diálogo com os governos para resolver essa situação”.

A vendedora ambulante Raimunda Santos, disse que a categoria vai resistir à retirada. “Nós vamos resistir a essa ordem. Eles não podem retirar a nossa fonte de renda” disse.

A população, presente no local, desaprovou a manifestação por acreditar que os ambulantes não podem impedir o direito de ir e vir dos passageiros.

Laize Minelli

EM TEMPO