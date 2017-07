Reta final: candidatos ao governo tem dez dias para convencerem eleitores

Candidatos vão intensificar corpo a corpo nas ruas de Manaus e interior nesta reta final – Divulgação

A dez dias do encerramento da campanha eleitoral, os candidatos aceleram o passo em busca do voto do eleitor e entre as estratégias está a ênfase no plano de governo nas próximas produções audiovisuais que irão para a televisão e rádio. Além disso, os postulantes ao governo do Estado vão intensificar as visitas ao interior e o uso das redes sociais para “conversar” diretamente com o público.

Cada um vai usar as armas que tem para massificar suas propostas, seus números e suas ideias de gestão para um mandato de menos de 15 meses.

Sem material de campanha, verba do fundo partidário e sem expectativas para realizar a feijoada para arrecadar recursos para impulsionar sua campanha, o candidato Jardel Nogueira (PPL) admite que irá concluir esse período apenas com a ajuda voluntária de amigos.

“Nós pretendemos chegar a todos os municípios do Amazonas apenas com a utilização das redes sociais”, disse. Sobre o conteúdo dos próximos programas eleitorais, ele adiantou que continua o mesmo: se apresentar e citar o plano de governo.

Candidatos vão apostar no corpo a corpo e na militância nas redes sociais para atrair eleitores

O coordenador de campanha da coligação Compromisso com o Amazonas, Gerson Queiroz, afirmou que ao longo desta semana serão preparadas as novas produções da propaganda de rádio e TV do candidato José Ricardo (PT), mas não deu detalhes sobre o teor dos programas. O candidato perdeu na semana passada quatro minutos de seu programa eleitoral – que será fatiado em quatro dias – devido a um direito de resposta que a Justiça Eleitoral concedeu ao adversário, Eduardo Braga (PMDB), em que alega ter sido chamado de “golpista” na propaganda.

Nestes últimos dias, a coligação de José Ricardo vai manter o discurso da transparência para o governo do Estado, mostrando os caminhos para solucionar os principais problemas da população. “A propaganda apresentará dois eixos principais: um emergencial (saúde e educação) e um outro, focado no futuro. Além de mostrar caminhos para o desenvolvimento econômico local”, explicou Queiroz.

Sobre a polêmica envolvendo o direito de resposta a Braga, o coordenador de campanha afirmou que a coligação, ao fazer a propaganda eleitoral, quis apenas cobrar as soluções para o Brasil. “O Brasil passa por um momento difícil e o PMDB prometeu resolver isso em 1 ano, retirando a ex-presidente Dilma Rousseff. Só estamos buscando um caminho para o Amazonas e tentando eliminar essa política do ‘rouba, mas faz’”.

A coligação recebeu ontem R$ 90 mil do fundo partidário, valor que deverá ser repassado à produtora que está elaborando desde o início da campanha a produção audiovisual do candidato. Para fortalecer a busca de votos, José Ricardo e o vice, Sinésio Campos (PT), visitarão nesse último fim de semana, para o “corpo a corpo”, os municípios da Região Metropolitana de Manaus.

Pleito para escolher o novo governador acontece dia 6 de agosto

A jornalista Liliane Araújo (PPS) afirma que nas últimas produções de rádio e TV não utilizará linguagem com ofensas ou ataques a adversários e reforça que a estratégia da reta final será fincada no plano de governo. “Nosso tempo é curto e não dá para desperdiçar”, disse. Os temas que dominarão os últimos programas de TV serão voltados para as áreas de saúde, segurança e geração de emprego

e renda.

Sem recursos para visitar todo o interior do Estado, a candidata comenta que o reforço em busca de votos virá principalmente da campanha realizada na capital. “Acreditamos que o cara a cara com a população e as propostas apresentadas de forma clara são pontos fortes. Além de mantermos as estratégias nas redes sociais, que são utilizadas desde o início da campanha”, afirmou.

Com apenas nove segundos de tempo de TV, o candidato Luiz Castro (Rede) aposta nas redes sociais para alcançar a confiança do eleitorado e no discurso de que é ficha limpa, na reta final de campanha. “Como não temos tantos recursos como os candidatos poderosos e contamos muito com a ajuda de voluntário, tentaremos atingir o maior número de municípios virtualmente”, informou Castro.

Hoje, ele estará viajando para Iranduba e Manacapuru e visitará, ainda nesta semana, Parintins e Nhamundá. “Temos limitação material, não temos como voar em aviões de linhas ou em aeronaves”, acrescentou.

Castro ressalta que o diferencial de sua coligação entre as demais é a independência das forças política que dominam o Estado há 34 anos. “Eu falo de política e verdade e não defendo o interesse de nenhum segmento privado, mas sim, da sociedade”, disse.

A jornalista Liliane Araújo (PPS) afirma que nas últimas produções de rádio e TV não utilizará linguagem com ofensas

Irreverência

Uma campanha irreverente continuará sendo a fórmula para os últimos dias de propaganda eleitoral de rádio e TV do candidato Marcelo Serafim (PSB). Amanhã, ele divulgará um programa voltado para a cultura, no sábado, uma produção dinâmica com imagens de rua; na terça, a valorização da juventude e na quinta-feira da próxima semana, será a despedida. “Todos os programas foram escritos por mim e gravados por várias pessoas, que me ajudaram e acompanharam o meu crescimento. Não haverá baixaria nos conteúdos”, explicou o candidato. Mesmo sem ainda ter recebido os R$ 200 mil do fundo partidário, ele confirma que as finanças da coligação Coragem e Atitude para Mudar o Amazonas estão sob controle.

Também com o tempo curto no rádio e TV, o candidato Wilker Barreto (PHS) confirma que irá seguir a mesma fórmula do início de campanha eleitoral, apresentado propostas do plano de governo, do início ao fim do programa eleitoral. Ele adianta, ainda, que os últimos programas o apresentarão como o mais preparado para enfrentar a crise econômica e moral no Amazonas. As visitas pelo interior também serão intensificadas com a reta final da campanha. “Nossa coligação entende que todos merecem igual atenção de um gestor”, salientou, ao enumerar os pontos fortes para prender a atenção do eleitor e garantir o voto está na capacidade geral do candidato. “Mostro porque sou capaz de realinhar contratos e gerir o Estado por meio do enfrentamento rápido. Saber trabalhar com números e ter a capacidade gerencial são meus grandes aliados para a gestão eficiente”, garantiu.

A candidata Rebecca Garcia (PP), que trocou ontem à tarde seu vice, vai intensificar sua campanha de rua nestes últimos dias, inclusive com viagens ao interior do Estado.

Até o fechamento desta edição, os candidatos Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB) não se pronunciaram sobre as estratégias para a reta final de campanha eleitoral.

Fabiane Morais

EM TEMPO

