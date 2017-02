Resultados de exames realizados no Delphina Aziz podem ser acessados pela internet

A inovação no serviço público de saúde está presente no Centro de Diagnóstico do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na Zona Norte de Manaus. De forma segura, pacientes podem visualizar, por meio da internet, resultados dos exames de raio x, ressonância, tomografia e mamografia que realizaram na unidade. O Delphina Aziz é uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) e administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed).

Após realizar o exame, o paciente recebe impresso em papel um link e um número de protocolo. Ao acessar esse link por meio de qualquer navegador, aparece um campo para digitar o número de protocolo. Após 72 horas de realização do exame, o paciente pode visualizar todas as imagens e o laudo. O paciente pode, ainda, acessar o site do Governo do Amazonas (amazonas.am.gov.br), da Susam (saude.am.gov.br) ou do Imed (imed.org.br) e clicar no banner resultados de exames e digitar o protocolo para ter acesso aos laudos.

“Pelo simples fato de não termos que vir de casa até aqui novamente já é válido. Uma comodidade. Ainda não tinha visto esse serviço na saúde pública. É moderno”, avaliou Dorismar da Silva, 33, que nesta segunda-feira, 20, trouxe o pai, Gilmar de Oliveira, para fazer um exame de tomografia no Centro de Diagnóstico Delphina Aziz.

“O paciente que quiser pode vir receber o exame na unidade na data marcada, mas esse sistema permite que ele acesse, pela internet, o resultado com o laudo 72 horas após realizar o procedimento. Na consulta de retorno, o médico pode acessar o resultado do computador do consultório desde que tenha acesso a internet”, destacou Remídio Vizzotto Jr., diretor administrativo do Delphina Aziz.

Centro de Diagnóstico

Essa facilidade para o paciente está associada a um moderno parque de imagens que conta com equipamentos com capacidade para atender 18 mil pessoas por mês. Além dos exames cujo laudo pode ser acessado via internet, o Centro de Diagnóstico conta, também, com ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, mapa, holter e teste ergométrico. Em breve, o acesso do resultado desses outros exames será disponibilizado também pela internet.

Como o atendimento funciona no Centro de Diagnóstico

O Centro de Diagnóstico do Delphina Aziz atende exclusivamente pacientes com exames marcados via Sistema de Regulação (Sisreg) do Amazonas. Durante uma consulta em qualquer unidade, o médico solicita exames especializados ao paciente. Ele, por sua vez, procura o operador do sistema Sisreg dentro da própria unidade de saúde onde se consultou para marcar os procedimentos.

Quando o exame é agendado via Sisreg, o paciente recebe uma ligação de operadores do sistema informando que deve retornar à unidade onde se consultou para pegar a autorização para fazer o exame e nela consta um número chamado chave. Nela consta, ainda, o endereço do Delphina Aziz – caso o exame esteja agendado para essa unidade – e o horário no qual o paciente deve comparecer para fazer o exame, além de informações sobre os preparos que deve adotar para fazer o procedimento, como que alimentos não deve consumir. No dia do exame é imprescindível apresentar essa chave e documento de identificação com foto.

