Resultados da pesquisa sobre Malária será apresentado durante Conferência em Manaus

A capital amazonense vai sediar, a partir deste domingo (11) até quarta-feira (14), a “6ª Conferência Internacional sobre Pesquisa de Plasmodium vivax”. Essa é a primeira vez que o evento é realizado no Brasil. Durante quatro dias, mais de 400 cientistas de mais de 30 países estarão debatendo os desafios e estratégias para o controle e eliminação do Plasmodium vivax, parasita transmissor do tipo mais incidente de Malária no mundo. Na Conferência serão apresentados os resultados da pesquisa com a Tafenoquina, novo medicamento contra Malária, que reduz o tempo de tratamento do paciente, de sete para apenas um dia.

No domingo, a Conferência inicia com uma série de cursos que ocorrerão de 9h às 18h, no Wyndham Garden Hotel, na Ponta Negra (na mesma área do Tropical Hotel Manaus). A solenidade de abertura oficial do evento será às 19h30, no Tropical Hotel (Área do Centro de Convenções – Salão Rio Solimões). De segunda a quarta-feira, as apresentações dos resultados de estudos e pesquisas ocorrerão na Área de Convenções do Tropical Hotel, de 9h às 19h30.

A apresentação dos resultados da pesquisa com a nova droga para o tratamento da Malária será na segunda-feira, de 11h30 às 13h30. A pesquisa envolveu a participação de centros de estudos de cinco países – Brasil, Indonésia, Tanzânia, Peru e Tailândia.

No Brasil, o projeto contou com a colaboração da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), de Manaus, e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de Porto Velho.

Em Manaus, os testes foram realizados com a participação de 100 pacientes. O estudo foi desenvolvido no período de 2014 a 2016. O diretor de Ensino e Pesquisa da FMT-HVD e membro do comitê organizador da Conferência, em Manaus, Marcus Lacerda, explica que, atualmente, o tratamento da Malária é feito com a terapia combinada de dois antimaláricos (cloroquina e a primaquina).“O novo medicamento vai substituir a primaquina e passa a ser administrado em dose única”, detalha o pesquisador. A expectativa, segundo ele, é de que, em breve, a Tefenoquina seja incorporada pelo Ministério da Saúde no tratamento contra a Malária, na rede pública.

Com informações na assessoria