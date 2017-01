‘Resultado é o que menos interessa’, diz Tite após manter invencibilidade

Após a sétima vitória consecutiva, o técnico Tite disse na madrugada desta quinta (26) que “não queria um vencedor” no amistoso contra a Colômbia, no Engenhão.

Com um gol de Dudu, a seleção ganhou, por 1 a 0, o jogo em benefício aos familiares das 71 vítimas do avião que caiu com a delegação da Chapecoense, em novembro.

“O resultado é o que menos interessa. Eu, enquanto ser humano, não gostaria que uma equipe vencesse. Disse isso ao [José] Pékerman após o jogo”, afirmou Tite, ao lado do treinador da seleção colombiana.

“Fizemos uma partida com outra dimensão. Algo mais humano”, acrescentou.

Foi a sétima vitória seguida da seleção desde que Tite assumiu o cargo.

O jogo foi marcado por homenagens dos dirigentes, atletas e torcedores aos mortos no desastre.

Os quatro sobreviventes brasileiros (os atletas Alan Ruschel, Jakson Follmann e Neto e o radialista Rafael Henzel) entraram no gramado aplaudido pelos fãs.

A CBF arrecadou com o jogo R$ 1,2 milhão, que serão repassados aos parentes das vítimas.

Apesar do clima emotivo do amistoso, Tite disse que a partida serviu para avaliar os convocados. A seleção contou apenas com atletas que atuam em clubes do país.

“Não posso tirar essa ambição deles. Os atletas me deram afirmações importantes”, disse o treinador.

Em março, a seleção fará duas partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os brasileiros lideram o torneio, com 27 pontos, quatro a mais que os uruguaios, vice-líderes.

No dia 23 de março, o time nacional enfrenta o Uruguai, em Montevidéu. Uma vitória praticamente garante a vaga da equipe no Mundial.

Sérgio Rangel

FolhaPress