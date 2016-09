Restroescavadeira estoura cano e causa desabamento em obra, no Parque 10

Uma obra desabou na madrugada deste domingo (11), no conjunto Mucuripe II, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. O fato aconteceu devido a uma retroescavadeira ter acertado um cano de abastecimento de água, que com a pressão, provocou o desabamento da construção. No local estava sendo erguido um estabelecimento comercial.

O acidente aconteceu na esquina da avenida Maneca Marques com a rua 07. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

De acordo com o morador Hugo Seffair, que tem residência vizinha à obra, às 3h30, ele escutou um barulho, e quando foi verificar, viu que a obra tinha desabado. A partir de então, acionou a Defesa Civil e a Manaus Ambiental.

Segundo o engenheiro, da Defesa Civil Municipal, Cláudio Belém a obra tem licença da prefeitura, porém, com a escavação e o rompimento da tubulação, deixou a área em uma situação de risco.

“Foi feita uma avaliação para verificar o risco de deslizamento. Verificou-se que o proprietário fez o estaqueamento em parte do terreno o que dá maior estabilidade, porém, nós temos que fazer a vistoria após a retirada da água de toda área para ver como o solo se comporta para dar parecer definitivo”, declarou.

A Manaus ambiental teve que interromper o fornecimento de água para resolver o problema. No momento a casa ao lado não tem risco iminente de desabamento, mas é necessária uma reavaliação com os pareceres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA-AM) e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Por equipe EM TEMPO Online

Com informações de Diogo Dias