Restaurantes populares beneficiam mais de 300 mil pessoas carentes em Manaus

Até o fim de outubro deste ano, os restaurantes populares administrados pelo governo do Amazonas, que incluem cinco unidades do Prato Cidadão e três do SOS Cidadão, já beneficiaram mais de 300 mil pessoas carentes. De acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), só nas unidades do Prato Cidadão, de janeiro a outubro, foram atendidas quase 96 mil pessoas e foram servidas mais de 528 mil refeições, com uma média de 500 refeições diárias.

Nas três unidades do SOS Cidadão, os números são ainda maiores. No mesmo período, foram servidos mais de 874 mil litros de sopa, que beneficiou mais de 212 mil pessoas na capital amazonense. Nestes, são atendidas cerca de mil pessoas em cada unidade todos os dias.

“O público desses restaurantes populares é especialmente vulnerável, é por isso que manter esse serviço é tão importante. Para muitos, a refeição feita nos espaços é a mais importante feita durante todo o dia”, explicou a gerente de segurança alimentar da Seas, Juliana Cavalcante.

O cardápio, elaborado diariamente por nutricionistas, oferece aos usuários, tanto do Prato Cidadão quanto do SOS Cidadão, refeições balanceadas e variadas compostas por arroz, feijão, salada, legumes, purê, macarrão, pirão, carne, frango ou peixe.

“Há toda uma preocupação com a manipulação dos alimentos, armazenamento e o preparo de todas as refeições. Nós queremos garantir que a refeição seja o mais nutritiva possível e que atenda as necessidades dessa população que utiliza dos restaurantes”, completou a gerente.

A variedade do cardápio e a qualidade da comida agradam os usuários dos restaurantes, que já contam com o Prato Cidadão para garantir uma refeição saudável as suas famílias. “Eu venho ao SOS Cidadão todos os dias. Como eu vivo sozinho, é muito melhor eu comer aqui, onde a sopa é boa, bem feita e gratuita, já que sobrevivo de aposentadoria”, afirmou Francisco de Assis da Silva.

Estão em funcionamento cinco unidades do Prato Cidadão, nos bairros Compensa (Zona Oeste), Alvorada (Zona Centro-Oeste), Novo Israel (Zona Norte), Jorge Teixeira (Zona Leste) e no Centro. As refeições custam R$ 1 e a venda de senhas começa às 8h, com o almoço sendo servido das 10h30 às 13h. Os restaurantes funcionam de segunda a sexta-feira.

Unidades

Há também três unidades do SOS Cidadão, no loteamento Alfredo Nascimento (Zona Leste), na comunidade Parque São Pedro e no loteamento Rio Piorini (ambos na Zona Norte), que oferecem refeições gratuitas. De segunda a sexta-feira, as senhas começam a ser distribuídas às 9h30 e, das 15h às 18h, são servidos os pratos de sopas. Aos sábados, a distribuição da comida aos carentes inicia às 11h.