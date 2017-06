Restaurantes e hotéis de Manaus preparam noites especiais para Dia dos Namorados

Hotéis contam com programação especial para os apaixonados – Foto: Divulgação

Para comemorar o Dia dos Namorados em Manaus, os casais contam com opções que vão de jantares a noites temáticas, com glamour e romantismo. Hotéis e restaurantes da cidade preparam cenários com clima e cardápios especiais para a data.

Há ofertas para todos os gostos e bolsos. Para facilitar a vida de quem quer passar momentos agradáveis com o ser amado, o portal EM TEMPO reuniu algumas opções. Hotéis e restaurantes contam com programações com cardápios especiais e shows musicais:

Novotel

O Novotel localizado na Zona Sul, oferece para o fim de semana um pacote que inclui hospedagem, jantar com decoração temática, baile ao som do cantor Jôci Carvalho e café da manhã. O casal entra às 11h de sábado e fica até as 14h de domingo (11), ao preço de R$ 346.

Hotel Tropical

Localizado na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade, o Hotel Tropical vai oferecer um jantar especial no sábado (10), de 19 h às 23 h, ao preço de R$ 120.

Noite romântica nos hotéis

Hotel Caesar Business Manaus

No Hotel Caesar Business Manaus, da Darcy Vargas, no bairro Chapada, os casais poderão adquirir um pacote oferecido para o fim de semana com entrada no sábado (10) e saída às 18h de domingo (11). Na oferta que custa R$ 290, estão inclusos hospedagem e jantar romântico com música ao vivo. Os hóspedes também irão desfrutar de todas as regalias do hotel, como a piscina, sauna e a academia.

Hotel Mercure

O Hotel Mercure, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, disponibiliza um pacote que inclui hospedagem, café da manhã regional, jantar romântico com decoração temática e som ao vivo. Bebidas não alcoólicas também estão inclusas no pacote. O apartamento estará decorado para receber o casal. O pacote sai por R$ 450, com entrada às 11 h de sábado (10) com saída às 18h de domingo (11).

Hotel Blue Tree Premium Manaus

Pacotes de hospedagem com decoração temática nas suítes, com jantar romântico também estão sendo oferecidos pelo Hotel Blue Tree Premium Manaus, na avenida Humberto Calderaro, no Adrianópolis pelo preço de R$ 360 mais 2% de taxa, tanto para o fim de semana como para a segunda-feira (12). O hotel também conta com pacotes comuns de R$ 289, mais 2% de taxa, sem decoração temática.

Amazônia Golf Resort

O Amazônia Golf Resort, localizado na AM-010 (Manaus – Itacoatiara) celebra o Dia dos Namorados com um pacote especial, no sábado (10). A oferta inclui jantar romântico à beira da piscina, além de apartamento decorado. Para o evento especial, os cantores Paulo Fernandes e Hêmilly Lira farão shows musicais.

Restaurantes

A programação romântica também toma conta dos restaurantes da capital que lançaram cardápios especiais para atrair os enamorados. Veja as opções:

Banzeiro:

O Restaurante Banzeiro, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul, preparou pratos do chef da casa. O pacote inclui entrada, prato principal e sobremesa. A promoção será oferecida a partir de sexta-feira (9) e vai até segunda-feira (12), ao preço de R$ 195 por casal.

Batelão Brasserie

O Batelão Brasserie, da avenida João Valério, também na Zona Centro-Sul, irá trazer Música Popular Brasileira, na voz da cantora Márcia Siqueira. Ela se apresenta no local no dia 12, a partir das 19 h. No cardápio, os pratos tradicionais da casa.

Crepe Bistrô

O Bar e restaurante Crepe Bistrô funcionará apenas no jantar, entre os dias 9 e 12 de junho, para dar atenção à programação dedicada aos namorados, com atrações musicais. Na sexta-feira (9), a harpista Noemi Mello apresenta-se ao lado do flautista Arley Raiol, a partir das 19 h. A proposta do show clássico é fazer com que os clientes se sintam em uma fábula épica. O cardápio estará aberto com pratos tradicionais do menu da casa.

Restaurante Fiorentina, do Amazonas Shopping

O restaurante Fiorentina do Amazonas Shopping prepara um cardápio exclusivo para os casais, com ingredientes que remetem ao romantismo da data. Os apaixonados poderão desfrutar de um jantar completo, com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 112. As opções de entrada são: salada tropical, com morango manga, kanni, mix de folhas e molho de mostarda e mel; ceviche de pirarucu; e bruscheta italiana.

Restaurante Alegro

No restaurante Allegro, os casais terão pratos especiais no almoço e jantar. O jantar completo com entrada, prato principal e sobremesa custará R$ 90 por pessoa. Entre os pratos que serão servidos estão paella de frutos do mar, salmão grelhado com arroz selvagem e legumes salteados, além de filé ao molho madeira com talharim ao molho pesto, e filé grelhado ao molho de queijo, com arroz e batata rosti.

Motéis

Dentre os motéis procurados pelo EM TEMPO, poucas casas informaram que faria promoção para a data. Veja algumas opções:

Tahiti Motel

Localizado na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, o Tahiti irá oferecer coquetel, brindes e sorteio para três horas na suíte “Tahiti”. A suíte tem piscina, spa com capacidade para sete pessoas, sauna, boate, contando com dois quartos, sala de estar e pole dance.

Playboy Motel

O Playboy Motel oferece para o Dia dos Namorados, suítes decoradas com direito a espumante e brindes. As suítes estão com preços que variam de R$ 200 a R$ 400.

Beija Flor Pousada

O Beija Flor Pousada, localizada na Avenida Coronel Cyrillo Neves, Compensa, Zona Oeste de Manaus, traz opção para quem busca um preço mais em conta. O motel irá oferecer no dia 12 , chopp e almoço executivo. As suítes variam de R$ 35 a R$ 40.

