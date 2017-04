Restaurantes apostam na tradição para se manter em tempos de crise

Para se manter no mercado em tempos de crise econômica e enfrentar a concorrência acirrada no ramo de gastronomia em Manaus, restaurantes tradicionais da cidade têm se reinventado para superar o momento difícil.

Alguns incrementam o cardápio com novas opções, outros fazem ofertas e há também aqueles que apostam até em música ao vivo na busca por mais clientes. Tudo para manter uma tradição que pode durar até mais

de quatro décadas.

Esse é o caso, por exemplo, do restaurante Canto da Peixada, que está presente no mercado manauense há mais de 40 anos (o estabelecimento comemora 43 anos no próximo dia 1º de maio). Localizado na avenida Ayrão, 1.667, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, o empreendimento é uma das referências na culinária local por ter como carro-chefe a famosa costela de tambaqui, no valor de R$ 75, vindo diretamente do rio.

Além disso, o restaurante fez parte do roteiro do papa João Paulo 2º, que esteve em Manaus no ano de 1980. “Para mim, foi um momento de grande emoção a vinda do papa ao meu estabelecimento. Com certeza, muitas pessoas conhecem o Canto da Peixada também por essa visita tão importante e que deixou uma lembrança especial”, conta o proprietário da peixaria, Aldenor Ernesto de Lima, 78.

De acordo com ele, a instabilidade financeira por qual o país passa tem impactado no estabelecimento. “Antigamente, costumávamos receber muitos turistas europeus, norte-americanos e japoneses. Hoje em dia, o que percebemos é que esse público se afastou consideravelmente devido a doenças como o zika vírus e a chikungunya. Outro motivo para o afastamento é o alto custo das passagens aéreas. Antes da Copa do Mundo, o nosso movimento de clientes estava grande. Depois do Mundial de futebol, tudo mudou”, enfatiza.

“Mesmo assim, podemos dizer que manter um restaurante não é tão difícil, até porque temos um público fiel. Começamos a trabalhar com um fogão emprestado e apenas 40 cadeiras, e hoje estamos bem estabilizados”, acrescenta o proprietário da peixaria mais antiga de Manaus.

Atualmente, o Canto da Peixada possui 23 funcionários divididos em dois turnos e que atendem, em média, 50 pessoas por dia. A peixaria abre de segunda-feira a sábado para almoço e jantar e aos domingos somente para almoço.

Satisfação

Cliente do estabelecimento há mais de 20 anos, o aposentado Jaime Araújo, 73, frequenta o Canto da Peixada, ao menos, três vezes por semana. “O diferencial para mim é que é o único local que serve o tambaqui de rio e não aquele criado com ração em viveiro, que tem gosto de barro”, destaca o aposentado.

O empresário Gilberto Batista, 42, afirma que tem o costume de ir ao Canto da Peixada, onde gosta de degustar as famosas caldeiradas de filé de tucunaré. “Além de saborosa, a caldeirada tem um preço bem camarada que não chega nem a R$ 45 e dá para três pessoas”, enfatiza.

Preço mais em conta é diferencial

Outro estabelecimento com história para contar é o Calçada Alta, localizado na rua Costa Azevedo, 102, Centro.

O empreendimento completará 30 anos no próximo dia 26 de junho e, de acordo com o proprietário do local, Marco Silva, para se manter no mercado durante tanto tempo é necessário se reinventar. “Nossos clientes são do Centro. Então, é preciso fidelizar mais esse público. Pensando nisso, decidimos apostar nos pratos executivos, que são bem mais em conta”, afirma.

O estabelecimento tem opções como bife, no valor de R$ 14, costela de tambaqui, que custa R$ 16, e o filé tem o preço de R$ 28. Conforme Silva, o principal prato da casa é o bacalhau, no valor de R$ 175, que serve três pessoas.

Estratégias

Além disso, segundo o empresário, dificuldades como a falta de estacionamento no Centro também levaram o local a investir em novas estratégias. Para Silva, sempre é momento de ter diferentes atrativos para se fortalecer em um segmento

altamente competitivo.

Alyne Araújo

EM TEMPO