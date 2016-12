Restaurantes apostam em promoções no fim do ano

Com a fuga dos consumidores, os restaurantes de Manaus buscam atrair a clientela com um leque diversificado de promoções. Entre as estratégias dos estabelecimentos estão facilidades nas condições de pagamento, criação de novos cardápios, além de fortalecimento da propaganda e marketing nas redes sociais. Tudo para incrementar a temporada de reservas dos espaços para confraternizações.

A Gaúchos Churrascaria possui dois espaços para confraternizações, sendo uma sala VIP com capacidade para até 60 pessoas e o salão principal, que comporta de 70 a 200 pessoas. Os valores para aluguel dos espaços são o mesmo e custavam antes R$ 94,90 por pessoa.

Porém, entre as medidas para atrair clientela o estabelecimento reduziu para R$ 89,90, além de oferecer descontos especiais para as contratações com maior número de pessoas.

Para deixar a casa mais cheia, a empresária Cláudia Barbosa informou que a Gaúchos Churrascaria oferece pacotes de buffet especial com direito a refrigerante e sobremesa.

Já o gerente do Rancho Búfalo, Jorge Leite, comentou que a procura pelo local se mantém a mesma do ano passado, entretanto, o fechamento das reservas foi demorado.

Como estratégia, a empresa também adota mudanças no cardápio. “As empresas deixaram de procurar e agora os próprios funcionários que estão fazendo as reservas do seu próprio bolso ”, enfatiza.

Jorge Leite declarou também que a demanda costuma aquecer partir do dia 16 de dezembro.

Até o momento já foram feitas 1 mil reservas, em valores que vão de R$ 39,90 para os dias da semana, e R$ 42,90 para os fins de semana. O espaço tem capacidade para atender 300 pessoas. “Enquanto as empresas Distrito Industrial não voltarem a contratar, o movimento será mais fraco, pois é de lá que vêm 80% dos nossos clientes, entre empresas e funcionários”, observa.

A empresa de buffet, Requinte Pães e Tortas, da empresária Zeina Russo, trabalha tanto com loja física quanto com montagem de banquete itinerante que vai onde está o cliente.

Neste ano a procura na loja física teve uma queda de 30%, mas graças a atrativos como comodidade e preço a empresa está mantendo a venda de senhas aquecidas para a modalidade itinerante. Entre as ações estratégicas a empresa começou fazendo contato com os clientes do ano passado, além de fazer publicações nas redes sociais e panfletagem.

Empresários temem queda

Mesmo com as festas de fim de ano mais próximas, restaurantes e buffets registram uma queda de até 16% na procura em comparação ao ano anterior.

A retração é atribuída, principalmente à evasão das empresas que estão deixando de contratar os serviços. Além disso, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel- AM) avalia que os grupos de pessoas físicas contratam mais os serviços de confraternização de fim de ano.

Além da queda na procura, a Abrasel-AM, divulgou que a média foi de seis eventos realizados em novembro e uma previsão de dez para este mês de dezembro.

No que diz respeito a mudança nos hábitos e os tamanhos das festas e eventos, a queda foi ainda maior, 31%.

A presidente da Abrasel-AM, Lilian Guedes, informou que com a queda na procura, as empresas estão precisando readaptar preços e tamanhos dos espaços para atrair mais pedidos.

“O jeito agora é trabalhar com promoções e preços mais em conta. As empresas estão abrindo mão das confraternizações e cortando gastos. Quem está salvando são os grupos de amigos e famílias que agora se juntam e pagam do próprio bolso para garantir as festividades”, salienta.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO