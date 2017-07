Restaurante Calcada Alta tem sexta cultural em ritmo de toada

A comemoração do título do Caprichoso de 2017 continua nesta sexta-feira, 28, no Bar e Restaurante Calçada Alta, com a realização da programação especial da Sexta Cultural do Calçada, em homenagem a vitória do boi bumbá Caprichoso. A casa traz como atração, a partir das 20h, os cantores Maílzon Mendes e Alex Pontes do Canto da Matta. O couvert artístico custará R$ 10,00 reais por mesa.

A ideia, segundo o empresário Marcos Silva Calçada Alta é transformar a pequena “Calçada” do restaurante em um espaço para relembrar os hits que marcaram a carreira dos vocalistas Maílson Mendes e Alex Pontes e homenagear o boi campeão, Caprichoso.

“A Sexta Cultural quer trazer toda semana essas referências musicais de nossa cidade, convidando nossos clientes a prestigiarem sempre uma boa música, degustarem nosso cardápio, tomarem uma cerveja gelada e melhor de tudo promover e revitalização do Centro de Manaus, com boas atrações e opções e lazer”, afirma o empresário.

O projeto foi idealizado pelo Bar e Restaurante Calçada Alta no segundo semestre de 2016, com objetivo de agradar a clientela frequentadora do espaço e otimizar o processo de revitalização do Centro Histórico de Manaus

Rua Costa Azevedo, número 96, Centro

