Restam poucos ingressos para treino da seleção brasileira em Manaus

A Seleção Brasileira de Futebol realiza treino aberto em Manaus neste sábado (2), às 16h, na Arena da Amazônia. Com a oportunidade de ver de perto os ídolos dos gramados, milhares de torcedores amazonenses se aglomeraram nesta quinta-feira (31), nas bilheterias do Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Loris Cordovil) para fazer a retirada do ingresso por 1kg de alimento não perecível. No total, 35 mil bilhetes foram colocados para troca e até o início desta tarde, pouco mais de 10 mil estavam à disposição. A expectativa é que os bilhetes esgotem ainda hoje.

“As pessoas estão na frente da bilheteria desde a noite dessa quarta-feira, dia 30, algumas dormiram aqui em função de conseguir o ingresso. Por isso, abrimos uma hora mais cedo a bilheteria, às 9h, pois nossa Cidade é muito quente e nossa intenção era colaborar com aqueles que estavam por horas aqui”, destacou o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima.

O autônomo Hebert Silva da Costa, 32 anos, não poupou esforços para ver os comandados de Tite e foi o primeiro da fila a conseguir o bilhete. Ele fez questão de madrugar no ginásio Poliesportivo e afirmou que o sono, cansaço e calor valeram a pena.

“Cheguei aqui as sete da manhã de ontem (quarta-feira). Cheguei cedo para sair cedo. Vai ser minha primeira vez e vou trazer minha família. Estou muito feliz”, contou.

Marcos Flávio, 24 anos, que é filósofo, foi outro que estava bem no início da fila. Natural do Maranhão, o jovem mora há três anos em Manaus e conseguiu bilhetes para ele e a família.

Os alimentos serão doados para instituições filantrópicas da capital

“Cheguei as dez da manhã de ontem e tinha algumas pessoas deixando marcado o lugar. Consegui cinco ingressos e vou trazer meus irmãos. Valeu muito a pena. Estamos há três anos aqui em Manaus, já conhecia a Arena, vim nas Olimpíadas e a emoção de ver o Neymar, a Seleção completa, com muitos jogadores da Europa, é sensacional. Vou estar próximo, vou viver o momento, é gratificante e valeu a pena passar esse sufoco todo”, contou.

Grávidas, idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs), além de pessoas com crianças de colo, tiveram prioridade no atendimento.

Alimentos – Doação

Todos os alimentos arrecadados na troca de ingressos será doado a 11 instituições da capital amazonense, que receberão em média 3 toneladas de alimentos cada. A entrega está sendo realizada nesta quinta-feira e sexta-feira (1º).

Chegada da Seleção

Na sexta-feira, a Seleção Brasileira viaja em voo fretado para Manaus, chegando no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 23h30. O time fará dois treinos na Arena Amazônia, no sábado (02) e no domingo (03), este último fechado ao público. Haverá coletiva de imprensa nos dois dias.

No domingo (3), às 21h (horário local), a Seleção deixará Manaus em voo fretado para Barranquilla, Colômbia, onde fará o treino de conhecimento do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, palco da partida contra a Colômbia, no dia 5 de setembro, em Barranquilla.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Amazonense de Mountain Bike recebe 120 atletas neste domingo na Ufam

Food Truck traz novo sabor em hambúrguer artesanal

Petrobras aumenta preço da gasolina em 4,2% nas refinarias a partir de amanhã