Responsável por grave acidente na AM-010, motorista é solto e responderá pelo crime em liberdade

Aldevan Benezar Moreira, 36, motorista do veículo pick up, modelo L200, de cor branca, envolvido no acidente na AM-010 que matou quatro pessoas e feriu outras 12, teve decretada a liberdade provisória conforme decisão da juíza da Comarca de Itacoatiara, Áurea Lina Gomes Araujo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o indivíduo foi solto na última quarta-feira (19).

O indivíduo estava preso desde segunda-feira (17), quando prestou depoimento para equipe de investigação da Delegacia Interativa de Itacoatiara, após receber alta do Hospital Geral José Mendes, localizado no município de Itacoatiara (situado a 176 quilômetros de Manaus).

No sábado (15), Aldevan Moreira conduzia a pick-up com 10 pessoas na carroceria quando o pneu estourou e ele perdeu o controle do veículo. Na ocasião, José Clédson de Pereira, 80, Valdeir Benezar Moreira, 29, Leandro Pantoja Belchior, 32, e a bebê Ana Beatriz de Xavier de Pereira morreram e outras 12 ficaram feridas.

O motorista que estava detido no presídio local, vai responder por homicídio doloso (quando não há a intenção de matar, mas assume o risco), em liberdade.

