Responsável por entregar envelopes causou erro, diz empresa

A PricewaterhouseCoopers, empresa que audita o Oscar, divulgou um novo comunicado no fim da noite desta segunda-feira (27) dizendo que o responsável pelo erro na entrega do prêmio de melhor filme foi o funcionário que dá os envelopes aos apresentadores.

Na mensagem, além de ter responsabilizado o funcionário Brian Cullinan, a empresa disse que os protocolos para que o erro fosse corrigido não foram seguidos de maneira rápida o suficiente.

Tim Ryan, presidente da PwC nos EUA, disse à revista “Variety” que conversou com Cullinan, que estava do lado esquerdo do palco, durante toda a noite.

“Ele se sente terrível, horrível. Está muito incomodado com seu erro, que também é meu, nosso, e todos nos sentimos mal”, assinalou.

Durante a cerimônia do Oscar, dois funcionários da PwC, Cullinan e Martha L. Ruiz, ficam posicionados um de cada lado do palco com os envelopes e os entrega ao apresentador de cada categoria.

Como Beatty surgiu dos bastidores do lado de Cullinan, caberia a ele dar o envelope de melhor filme ao ator. No entanto, ele acabou entregando o de melhor atriz, que havia sobrado. Leonardo Di Caprio, que havia apresentado o prêmio de Emma Stone pouco antes, tinha recebido o envelope de Ruiz.

Folhapress