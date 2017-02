Responsáveis por vazamento de óleo em igarapé podem ser multados

Os responsáveis pelo derramamento de óleo no igarapé da Água Branca, situado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, ainda não foram identificados, segundo informou o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Os autores podem ser multados por crime ambiental, além de fazer a reparação do dano e arcar com as despesas.

O desastre ambiental foi descoberto no dia 31 de janeiro deste ano e denunciado ao EM TEMPO, no dia 1° fevereiro, por uma equipe da Organização Não-Governamental (ONG) Mata Viva. Conforme o Ipaam, após a denúncia, uma equipe do órgão, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), foi até ao local e constatou a substância oleosa no igarapé.

Durante a fiscalização, foram encontrados alguns tambores com substância, tipo manta asfáltica, abandonados em uma área na estrada do Cetur, que fica nas proximidades do igarapé. Segundo o Ipaam, há fortes indícios que o material tem relação com o dano ambiental constatado.

“A provável situação é que o líquido dos tambores tenha transbordado com as águas das chuvas e tenha ido parar no igarapé”, informou o Ipaam em nota.

Foi realizada a contenção do óleo, com barreiras apropriadas para não o deixar o incidente tomar proporções maiores. O material foi coletado e levado para a análise, que informará se, realmente, o óleo é de massa asfáltica.

“Estamos em investigação para tentar identificar responsáveis pelo vazamento. O dano é configurado infração ambiental e está passível de multa pela Lei de Crimes Ambientais (9.605/ 1998) e o Decreto Federal 6.514/2008. Os autores também são obrigados por lei a fazer a reparação do dano ambiental e arcar com as despesas provenientes a isso”, inteirou.

O caso também está sendo acompanhado pela Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema).

ONG lamenta

“É uma tristeza muito grande olhar e ver aquela situação porque esse é o último igarapé urbano com água limpa em Manaus. O óleo contaminou tudo”, disse o jornalista Jó Farah, que é um dos representantes da ONG.

Com a intenção de preservar o Água Branca, a ONG Mata Viva, em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), realiza alguns projetos na área do igarapé.

“Realizamos o monitoramento da nascente até a foz do igarapé, na intenção, justamente, de tentar impedir esse tipo de ação, mas nós temos muitos inimigos das águas limpas agindo na calada da noite. Já solicitamos a proteção permanente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) ”, relatou Farah.

A ONG criou uma página no Facebook intitulada “SOS Água Branca” para compartilhar os projetos de preservação desenvolvidos no igarapé e para tentar, de alguma forma, conscientizar a população sobre a importância daquele ambiente.

Mara Magalhães

EM TEMPO