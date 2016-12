Residenciais do Prosamim recebem programação de Natal

Nesta semana, no período de 14 a 17 de dezembro, os parques residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) estão recebendo a programação cultural “Natal nos Parques”, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), voltado para os moradores dos parques e adjacências.

Nesta sexta-feira, 16 de dezembro, às 18 h, o “Natal nos Parques” acontecerá no Parque Residencial Mestre Chico 2, localizado na Rua Igarapé Mestre Chico, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

No sábado (17), às 17h, encerrando a programação, a festividade natalina acontecerá no Parque Residencial Liberdade, localizado na Rua São Pedro, bairro Morro da Liberdade – próximo a quadra da Escola de Samba da Reino Unido da Liberdade, Zona Sul da cidade.

Exposição de artesanato e feira gastronômica, apresentação musical e teatral marcam a programação, que conta com a participação ativa dos moradores, com destaque para o Coral infantil e o Coral da Terceira Idade. Além das árvores ornamentadas pelos próprios moradores dos parques residenciais com materiais reaproveitáveis.

Início – A programação do Natal dos Parques teve início quarta-feira (14) no Parque Residencial Cajual, na Avenida Leopoldo Peres, bairro Santa Luzia, Zona Sul. No dia seguinte, quinta-feira (15) foi a vez dos moradores do Parque Residencial São Raimundo, na avenida Presidente Dutra, no bairro São Raimundo, Zona Oeste, receberem o evento.

Concurso escolhe a mais bela árvore de Natal

Desde o dia 13 de dezembro, o Governo do Amazonas, por meio da SRMM, iniciou a programação natalina com o concurso para a escolha da mais bela árvore de Natal nos parques residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

As árvores foram montadas e ornamentadas pelos moradores dos parques residenciais Cajual, Liberdade, Mestre Chico 2 e São Raimundo, através de doações de enfeites e utilização de materiais reaproveitáveis.

O concurso acontecerá até o próximo dia 18 de dezembro, quando será encerrada a votação que está aberta na página do Facebook “SRMM AMAZONAS”. Para votar, basta curtir a imagem da árvore favorita. Até o momento já foram contabilizados 4.133 votos.

O parque residencial que tiver a árvore de Natal mais votada terá como premiação 50 cestas natalinas para os moradores envolvidos na ornamentação da árvore de Natal do residencial.

Serviço:

“Natal nos Parques” no Residencial Mestre Chico 2

DATA: Sexta-feira, 16 de dezembro,

HORA: 18h

LOCAL: Próximo da árvore de Natal do Parque Residencial Mestre Chico 2 (Rua Igarapé Mestre Chico, bairro Praça 14 de Janeiro – antes do Braga Veículos).

“Natal dos Parques” no Residencial Liberdade,

DATA: Sábado, 17 de dezembro,

HORA: 17 h

LOCAL: Próximo da árvore de Natal do Parque Residencial Liberdade (Rua São Pedro, bairro Morro da Liberdade – próximo a quadra da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade).

Com informações da assessoria