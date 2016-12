Residência pega fogo na Zona Norte

Um incêndio de pequenas proporções atingiu uma residência de alvenaria, situada na rua E12, no Conjunto Águas Claras, Zona Norte de Manaus. O fato ocorreu por volta das 5h desta quarta-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi feito pelo 193. O solicitante informou que duas pessoas estariam presas dentro da residência. Porém, segundo os bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as vítimas já tinham conseguido sair do imóvel.

Ninguém ficou ferido. Três viaturas dos bombeiros atenderam a ocorrência.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO