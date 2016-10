Representantes sindicais e de movimentos sociais fazem manifestação contra a PEC 241 na Bola do Produtor

Desde às 17h desta terça-feira (25), aproximadamente 150 pessoas, integrantes de diversos sindicatos, movimentos sociais e estudantis estavam concentrados para uma mobilização contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 – que cria uma teto para os gastos públicos, congelando as despesas do governo federal com cifras corrigidas pela inflação, por até 20 anos – na Bola do Produtor, Zona Leste de Manaus. O ato, como previsto, iniciou às 18h.

“O ato público representa a ação dos trabalhadores no Amazonas contra essa PEC que representa o maior ataque à autonomia dos poderes e os serviços públicos brasileiros, e, em particular, contra a reforma trabalhista que pretende acabar com a Justiça do Trabalho e com a legislação de proteção ao trabalhador”, afirma Luis Claudio Corrêa, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho (SitraAM/RR).

A votação do mérito da PEC em segundo turno está acontecendo na Câmara dos Deputados, em Brasília e, se aprovada, seguirá para o Senado.

“O que o governo e o Congresso estão jogando o peso da crise nas costas dos trabalhadores através de um ajuste fiscal. Acreditamos que para barrar tudo isso, somente com um greve geral no país. A ideia é barrar esses ataques e colocar para fora [da presidência] o Temer”, disse Williamis Vieira, 27, coordenador geral do Sindicato dos Servidores Institutos Federais e Colégios Militares do Amazonas (Sinasef), que defende um calendário nacional de mobilização com a Frente de Luta. “A partir da segunda quinzena de novembro, criemos esse calendário para que tenhamos a ideia concreta para a execução da greve geral. Temos que parar do canteiro de obras às universidades”.

O professor Queiroz, presidente do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e ex-candidato a prefeito de Manaus, também está no local. Para ele, a PEC 241 “abre a porta dos infernos pra classe trabalhadora, pois após ela virão muitas outras ‘reformas’ indesejadas, inclusive a trabalhista, tão almejada pelos empresários que querem acabar com a CLT”.

O trânsito não apresentou alterações atípicas para o horário devido o ato não ser realizado em nenhuma das vias da proximidade.

