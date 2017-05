Representante dos praças da PM é barrado em Assembleia Geral da categoria

Entidades que representam a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) realizam, na noite desta quarta-feira (3), uma assembleia geral onde decidem, em conjunto, se estão ou não de acordo com as declarações do governador José Melo (Pros), divulgadas nesta terça-feira (2), sobre a promoção de PMs e o escalonamento da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Apesar da convocação, a reunião acontece a portas fechadas e a imprensa e o próprio presidente da Associação dos Praças do Amazonas (Apeam), Gerson Feitosa, tiveram o acesso ao local proibido.

A assembleia conta com a presença de líderes e membros das associações de Cabos e Soldados do Amazonas (ACS), dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Amazonas (AOPBMAM), dos Subtenentes, Sargentos e Oficiais da Administração da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, além de autoridades políticas. A reunião teve inicio por volta das 19h e não há previsão de horário para o término das discussões.

Gerson divulgou um vídeo nas redes sociais, onde diz ter tido a entrada barrada na assembleia. Ele aproveitou a ocasião para justificar a ida dele até o encontro.

“Eu vim fazer a minha parte, compareci embora não tenha sido convidado para a assembleia. Inclusive, ajudei a mobilizar a deputada estadual Alessandra Câmpelo, que já participa do encontro. Fiz convite para os demais parlamentares para que, reunidos hoje, a gente possa buscar uma solução para as promoções e data base em atraso. Para que possamos por um ponto final nessa luta que se arrasta por mais de três anos e a grande injustiça que se aplaca sobre os praças e oficiais da PM-AM”, justificou Feitosa.

Ainda de acordo com o soldado, a decisão de ir até o local da assembleia foi para oferecer apoio e suporte da Apeam.

“Por diversas vezes recebi o major Emerson na sede da Apeam, como também recebi o cabo Igor e recebo a qualquer momento. Cheguei hoje na assembleia para ajudar e dar a minha parcela de contribuição, mas, por algum motivo, minha presença foi vetada. Eu esperava participar do encontro para somar e buscar uma solução, em conjunto, mas, infelizmente, ainda existe algum preconceito e situações por parte da oficialidade. Isso impede a participação ampla e um ajuste para que possamos tentar chegar a uma situação definitiva para todos”, desabafou Gerson Feitosa, comentando que independente do que for decidido, se for uma solução que realmente resolva o problema da tropa, estará de acordo.

Isac Sharlon

EM TEMPO