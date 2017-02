Representante do AM no ‘The Voice Kids’, Marcela Bártholo se prepara para próxima fase

A amazonense Marcella Bártholo, de apenas 15 anos, já se prepara para a próxima fase da segunda temporada do programa ‘The Voice Kids’. Ela vai enfrentar a fase das batalhas após a dupla sertaneja Vitor & Leo virar a cadeira, neste domingo (12), sexto e último dia de audição às cegas.

Mesmo nervosa, a cantora, bailarina e atriz diz que está confiante para a próxima fase e aguarda o chamado da Rede Globo para iniciar os ensaios com a produção do programa. Victor & Leo destacaram a potência da voz da cantora e a entrega de Marcella ao cantar. Os outros técnicos, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, também fizeram elogios e ressaltaram a postura da amazonense no palco, o timbre e a sua extensão vocal.

“Tem algo especial nela fora essa extensão, que só Deus oferece para uma pessoa. O timbre de voz, é muito difícil uma voz nasal ter essa beleza. É muito agradável você cantando”, disse Brown.

De acordo com os pais da adolescente, Fernanda Bártholo e Marcellus Campelo, esse é um momento muito feliz, principalmente, porque as pessoas do Norte do país têm poucas oportunidades de mostrar os seus talentos. Marcella já havia se inscrito uma vez para participar do programa, mas não havia sido selecionada. Mais experiente, desta vez, a amazonense conseguiu estrar para o grupo de cantores mirins selecionados entre mais de 120 mil inscritos em todo o país.

“Foi uma emoção muito grande quando soubemos que a Marcella vai passado para a próxima fase. Desde os 5 aninhos que ela canta e encanta. Ela tem muito talento e tenho certeza que está é uma oportunidade para ela amadurecer profissionalmente”, relatou a mãe da cantora, que apesar da pouca idade, já possui diversos trabalhos na área artística.

A cantora escolheu a canção “I put a spell on you”, de Annie Lennox, para a apresentação nesta última audição às cegas. Fã da Música Popular Brasileira (MPB), do blues e do jazz, a música foi como um encaixe perfeito para a voz nasalada da participante. “Cantar pra mim é tudo. Me dá uma liberdade cantar sobre coisas que eu sinto. Eu tenho prazer em cantar sobre o amor”, disse a adolescente após ser selecionada.

Emocionada, ela disse que não foi fácil cantar em rede nacional e para grandes artistas da música reconhecidos em todo país, como a Ivete Sangalo, Victor & Léo e o Carlinhos Brown. “Eu fiquei muito nervosa, mas pensei que para alcançar um bom resultado, eu precisava continuar cantando até finalizar a apresentação. E deu certo, fiquei muito emocionada quando as cadeiras viraram”, desabafou.

Mesmo sendo uma competição concorrida e com abrangência nacional, os pais da cantora salientam que o sentimento de respeito e amizade entre os participantes é muito bom para Marcella continuar passando pelas próximas fases.

“Sempre falamos para ela que o importante é competir, que novas portas vão se abrir e a participação no programa está sendo light. Todas as crianças estão se divertindo, fazendo o que gostam. São amigos e torcem um pelos outros”, relatou Fernanda.

Marcella, que é bailarina e integra a Companhia de Dança La Salle, faz aulas de canto há três anos e conta com os aconselhamentos do preparador vocal, Humberto Sobrinho. Marcella fez parte do Coral Infantil Claudio Santoro e tem feito um trabalho intenso de preparação.

“Eu me sinto feliz e muito vitoriosa com essa conquista. Sei que novas fases vêm por aí e estou preparada. Participar do ‘The Voice’ é a realização de um sonho. Quero representar bem o Amazonas e conto com o apoio de todos na torcida”, disse.

A conquista no programa ganhou grande repercussão nas redes sociais. Amazonenses e outros telespectadores elogiaram a apresentação da adolescente, que já tem torcida confirmada para a próxima fase.

Bruna Souza

Com informações da assessoria