Reposição florestal recebe mais incentivos do governo

O governo do Amazonas está ampliando a assistência técnica florestal aos agricultores familiares com projetos voltados para a reposição florestal no cultivo de pau rosa, mogno e espécies frutíferas, como o açaí. O trabalho segue as diretrizes da nova matriz econômica ambiental que propõe uma economia focada no desenvolvimento das potencialidades e riquezas locais com foco na piscicultura, fruticultura, fármacos, cosméticos, mineração e manejo florestal.

A ação é coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável do Amazonas (Idam), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) -, órgãos integrantes do Sistema Sepror (Secretaria de Produção Rural do Amazonas) –, com apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Segundo a diretora de Assistência Técnica Florestal do Idam, Nadiele Pacheco, o objetivo maior é fortalecer os serviços de assistência técnica e extensão florestal, tendo como norteador as diretrizes do novo modelo econômico, com projetos voltados para a reposição florestal no plantio de espécies florestais e frutíferas.

“O nosso projeto com foco na Matriz é incentivar agricultores familiares no plantio de espécies florestais consorciadas com espécies frutíferas, como por exemplo, o açaí. Nós temos muitas propriedades no Amazonas que podemos realizar a recuperação de mata ciliar, conhecida como mata de várzea, Sistemas Agroflorestais (Safs), integração de lavoura, pecuária e floresta e a reposição florestal’’, comentou.

Para Arlindo Silva, 58, que foi beneficiado com 120 mudas de mogno para plantar numa área de quatro hectares, conta que se sente feliz. “Essa é uma cultura que vai agregar valor à propriedade, posso dizer que é uma poupança a longo prazo e uma oportunidade excelente tanto para ajudar a natureza, como a si

próprio’’, comentou.

