Repórter da CBN é assaltada ao vivo em SP

A repórter Larissa Calderari, da CBN nacional foi roubada durante uma transmissão ao vivo, nesta sexta-feira (16). O caso aconteceu na rua onde fica localizada a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no centro da capital paulista.

O assunto viralizou na internet. De acordo com os internautas, no momento em que foi roubada a repórter chamou um palavrão.

Larrisa Candelario deu entrevista comentando o acontecido. Ela contou que estava conversando pelo telefone da empresa com o âncora do programa e lendo um texto no celular pessoal, quando percebeu alguém correndo, virou para ver o que acontecendo e foi surpreendida pelo assaltante.

Policiais militares que estavam por perto ainda perseguiram o suspeito, mas não conseguiram prendê-lo.