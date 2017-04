Renata Banhara pode perder o movimento do rosto após contrair infecção grave

A situação da modelo Renata Banhara continua delicada, segundo sua assessoria de imprensa. Internada desde a última quarta-feira (5) no Hospital Albert Einstein com uma infecção cerebral grave, Renata já passou por três cirurgias para tentar eliminar as bactérias que causaram o problema.

“A infecção acabou afetando o nervo facial do lado direito e os médicos tiveram que remover o tecido infectado. Corre-se o risco de Banhara ficar com paralisia facial, perdendo os movimentos adequados da região das sobrancelhas”, publicou sua assessoria de imprensa nas redes sociais da atriz.

Também foi destacado que “a bactéria identificada já encontra-se devidamente isolada”.

Folhapress