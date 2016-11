Renan Calheiros defende mais espaço para PSDB no governo Temer

Num momento em que o presidente Michel Temer foi obrigado a assumir a articulação política com o Congresso Nacional, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), passou a defender uma ampliação do papel do PSDB no governo.

“Hoje defendi [com o presidente] que considere ampliar o papel do PSDB no governo. Prefiro um governo com influência pelo PSDB do que influenciado pelo Eduardo Cunha”, disse o senador peemedebista nesta terça-feira (29).

Temer está em busca de um nome para substituir Geddel Vieira Lima, que deixou a Secretaria de Governo após ser acusado pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero de pressioná-lo para intervir em uma negociação pessoal sobre um empreendimento imobiliário.

Há alas do PMDB que defendem manter o cargo com partido, que cuida da relação com o Congresso. Outras siglas também pleiteiam a vaga. “Não podemos apequenar a discussão”, afirmou Renan as ser questionado sobre a intenção de manter o cargo nas mãos de seu partido.

“Ampliando a moldura do PSDB no governo teremos mais condições de cuidar do ajuste e priorizar uma pauta que seja eficaz na retomada do crescimento da economia”, destacou o presidente do Senado, sem destacar, contudo, em qual vaga um nome tucano se encaixaria melhor.

Nomes do PSDB já integram o governo Temer. É o caso dos ministros das Relações Exteriores, José Serra (SP), e das Cidades, Bruno Araújo (PE).

Débora Álvares

FolhaPress