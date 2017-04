Remédios vendidos sem controle por ambulantes no Centro de Manaus

Medicamentos que por lei só devem ser vendidos com receituário médico, como antibióticos e alguns anti-inflamatórios, são comercializados livremente no centro de Manaus.

Vendedores ambulantes e até mesmo vendedores de remédios homeopáticos ou naturais, no meio dos produtos de suas bancas, escondem sacolas com a medicação de venda restrita. Os preços variam conforme o mercado, mas podem ser até o dobro do preço normal praticado nas drogarias.

A reportagem do EM TEMPO foi ao terminal da rua Marquês de Santa Cruz, Centro, e constatou a facilidade na compra das medicações com os vendedores ambulantes.

Uma boa parte dos camelôs informa que um dos vendedores que andam com os carrinhos nas proximidades do terminal da Matriz é o responsável por abastecer todos os pontos de vendas de antibióticos e outros medicamentos comercializados nas bancas de remédios homeopáticos, além de no próprio carrinho.

A partir das 8h, o vendedor, identificado apenas como Jeferson, inicia o trabalho. Na venda, ele de forma alguma solicita algum documento ou pergunta por qual motivo a pessoa está procurando a medicação.

A cartela da medicação varia entre R$ 10 a R$ 15, às vezes até o dobro do valor encontrado nas drogarias com preço mais acessível para a população. Outro grupo apontado pelos camelôs é o dos próprios vendedores de medicamentos naturais.

Uma mulher que tem banca na rua dos Barés, em frente ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa, identificada apenas por Sônia, quando procurada pela equipe informou que era contra a lei a venda dos antibióticos, mas no meio dos remédios homeopáticos puxou alguns sacos onde guardava todos os remédios que vendia sem prescrição médica.

Sônia ainda confirmou que os remédios eram comprados de outro homem que trabalhava no terminal da Matriz e que semanalmente realizava a distribuição nas outras bancas. Quando não se tem a medicação, os vendedores anotam o telefone do comprador, e quando estão em posse retornam.

Na abordagem aos vendedores, a equipe solicitou o antibiótico Tetraciclina, que e sem receita era encontrado por R$ 10. Em uma drogaria da cidade, o mesmo medicamento contendo uma cartela com oito comprimidos está custando R$ 11,42, chegando a R$ 17,40 com a taxa de entrega.

Infração

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a comercialização de remédios sem receita é uma infração sanitária que pode ser punida com multa e interdição. Para evitar a comercialização de drogas sem prescrição médica, a Anvisa já adotou regras mais rígidas com relação ao grupo de medicamentos de tarja vermelha formado pelos antibióticos.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que a partir de hoje uma fiscalização será realizada no Centro pelo Departamento de Vigilância Sanitária.